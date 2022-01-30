Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve imzalanması öngörülen anlaşmalar ele alındı.
Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga, Büyükelçi Mutaf'a vergilendirme konusunda yeni çıkan imzalı kitabını takdim etti.
Kaynak: AA
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