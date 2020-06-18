Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas'tan Maarif Okullarına ziyaret - Son Dakika

Senegal'de TMV okulları, başkent Dakar'ın yanı sıra eski başkent Saint Louis ve Thies kentinde de bulunuyor.

Sınıfları gezerken bilgisayar başına geçip on-line derse katılarak öğrencilere sürpriz yapan Kavas, öğretmenler ve idarecilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükelçi Kavas, Senegal 'in başkenti Dakar'daki TMV'ye ait İba Der Thiam ve Dakar Kolejinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et