Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas'tan Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı'na ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Aymerou Gningue'i ziyareti

Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Aymerou Gningue'in açıklamaları

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, beraberindeki heyetle Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Aymerou Gningue'i ziyaret etti.

Aynı zamanda iktidardaki Benno Bokk Yakaar Koalisyonunun da Grup Başkanı olan Gningue, Büyükelçi Kavas ve Dakar'da yerleşik Türk kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyeti, meclis girişinde karşıladı.

Senegal Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu olarak 9 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendiren Gningue, Ankara'da çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Gningue, Türkiye temaslarında mevkidaşlarıyla ekonomi, sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini dile getirdi.

"Türkiye ziyareti o kadar verimli geçti ki Türkiye-Senegal Karma Parlamento Komisyonu kurulmasına karar verdik." diyen Gningue, komisyonun her iki yılda bir sırasıyla Dakar ve Ankara'da toplanacağını kaydetti.

Gningue, Şubat 2022'de Türk mevkidaşlarını Senegal'e davet etmek istedikleri bilgisini de paylaştı.

"TBMM'nin bombalanması açıkça terör eylemidir"

Gningue, Ankara'da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Bu ziyarete ilişkin Gningue, "TBMM'de bombalanan kısmı gezdik. Bize oranın nasıl bombalandığını anlattılar. Biz demokratlar olarak, bunu kınıyoruz. Bize göre TBMM'nin bombalanması açıkça terör eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarının Senegal'deki faaliyetlerini de yakından takip ettiğini belirten Gningue, FETÖ'nün bazı usulsüzlüklerle ele geçirdiği bir binadaki mülkiyet sorununun da çözüleceğini ve binanın TMV'ye devredileceğini kaydetti.

Dakar Büyükelçiliğine eğitim müşaviri

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas da Dakar'da yerleşik Türk kurumları hakkında bilgi verdi, ziyarette yer alan temsilcileri Gningue'e takdim etti.

Türk-Senegal ilişkilerinin tarihine değinen Büyükelçi Kavas, Senegal'in Türkiye için oldukça önemli bir partner olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kavas, Türk kurumlarının Senegal'de giderek güçlendiğine dikkati çekerek, yakın zamanda Dakar Büyükelçiliğinde eğitim müşavirinin de göreve başlayacağını söyledi.

Görüşme, meclis kapısında hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.