ÇUKUROVA'DA MISIR HASADI BAŞLADI - Son Dakika
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ÇUKUROVA'DA MISIR HASADI BAŞLADI

19.08.2022 11:20

TÜRKİYE'nin dane mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan Adana'da mısır hasadı havaların da sıcak gitmesiyle yoğun bir biçimde başladı.

TÜRKİYE'nin dane mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan Adana'da mısır hasadı havaların da sıcak gitmesiyle yoğun bir biçimde başladı. Adana'da bu yıl 835 bin dekar alanda 1 milyon 250 bin ton mısır üretimi bekleniyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, mısırın dünyada buğday ve çeltikten sonra en fazla üretilen ürün olduğunu belirterek gerek insan beslenmesinde, gerek hayvan yemi olarak ve gerekse sanayinin değişik kollarında hammadde olarak kullanılabilmesinden dolayı, pek çok ülkenin tarımsal ürün deseninde kolayca yerini bulabildiğini söyledi. Mısır hasadı yapılan tarım alanlarında incelemede bulunan Tekin, Türkiye'nin geçen yıl 7 milyon 582 bin dekar alanda 6 milyon 750 bin ton mısır ürettiğini belirterek, TÜİK tahminlerine göre 2022 yılında üretimin yüzde 3,7 artışla 7 milyon tona çıkmasının beklendiğini kaydetti.

1 MİLYON 250 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Adana'da geçen yıl 665 bin dekar alanda 810 bin ton mısır üretimi yapıldığını ifade eden Tekin, 'Geçen yıl Adana'da ortalama 1. ve 2. ürün mısır verimi dekara 1220 kilogram olmuştur. Bölgemizde mısır hasadı başladı. Şu an devam ediyor. Erken hasatlarda ortalama 1200- 1300 kilo verim alınırken bunun Adana'da 1500 kilogram ortalama olmasını öngörüyoruz. Bu sene yaklaşık 820 bin dekar civarında ekiliş alanımız var. 1 milyon 250 bin ton da rekolte bekliyoruz. Adana zaten Türkiye'de mısır üretiminde ilk üçe giren, yıllara göre birinci, ikinci olan bir il. Ama bu yıl muhtemelen 1. veya 2. Sırada olacağımızı umuyoruz. Bizim gibi daha çok Konya ve Şanlıurfa illerinde mısır üretimi fazla yapılıyor. Mısır Türkiye için joker bir ürün. Hem insan gıdası olarak hem de hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Bunun dışında yağ sanayinin en önemli maddelerinden birisi. Diğer taraftan nişasta ve şeker sektörünün de en önemli ham maddesi olarak kullanılıyor. Türkiye, mısır üretiminde kendine yeten bir ülke. Üreticilerimize bereketli olsun' diye konuştu.

Geçen yılki 810 bin tonluk üretimi ile Adana Türkiye mısır üretiminin yüzde 12'sini üretmiş ve 3. olmuştu. 2021 yılında il genelinde mısır üretimi yapan üreticilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 milyon 653 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Türkiye, Adana, Mısır, Güncel, Son Dakika

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