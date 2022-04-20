Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde iftar programı - Son Dakika
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Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde iftar programı

20.04.2022 23:56
Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde iftar programı

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğince iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğince iftar programı düzenledi.

Büyükelçilik bahçesinde verilen iftara Tanzanya'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) üyesi ülkelerin büyükelçileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkileri katıldı.

İftarda geleneksel Türk mutfağından örnek lezzetler ikram edildi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki iftar geleneklerinin yanı sıra ramazanın İslam inancındaki önemini dile getirdi.

Ramazanın dünyanın farklı yerlerinde Müslümanları bir araya getirdiğini ifade eden Güllüoğlu, bu ayın insanlık için faydalı iş birliklerine vesile olması temennisinde bulundu.

Güllüoğlu, ayrıca 23 Nisan'da yetimler için iftar sofrası kurulacağını belirtti.

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Güllüoğlu, Türkiye, İslam, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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