Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde? - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı. Bu araştırmayla Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.

BOŞANMA DAVASI EN ÇOK GAZİANTEP'TE

Atlasa göre 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat; İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak; Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TAZMİNAT DAVALARI ÖNDE

Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset; ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak; Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.