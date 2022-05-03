Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde? - Son Dakika
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Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?

03.05.2022 21:52
Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı "Dava Atlası"na göre, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat davaları kayda geçti. Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı. Gaziantep ise en çok boşanma davasının açıldığı il oldu.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı. Bu araştırmayla Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.

BOŞANMA DAVASI EN ÇOK GAZİANTEP'TE

Atlasa göre 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı. Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat; İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak; Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TAZMİNAT DAVALARI ÖNDE

Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset; ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak; Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.

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Adalet Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'dava atlası' çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde? - Son Dakika
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