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Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke Kovid-19'la mücadelede Tunus'un yardımına koştu - Son Dakika

Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke Kovid-19'la mücadelede Tunus'un yardımına koştu

10.07.2021 23:44
Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke Kovid-19'la mücadelede Tunus'un yardımına koştu, System.String[]

Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a yardım için seferber oldu.

Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a yardım için seferber oldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır tarafından gönderilen ve tıbbi ekipman, ilaç, yoğun bakım cihazları ve oksijen konsantratörleri taşıyan 2 askeri uçak, başkent Tunus'taki El-Uveyne Askeri Üssü'ne ulaştı.

Katar'ın Tunus Büyükelçiliği de dün yaptığı açıklamada, her türlü tıbbi donanıma sahip 200 yataklı bir sahra hastanesi ile 100 solunum cihazını taşıyan 2 askeri uçağın Tunus'a ulaştığını duyurdu.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, dün Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile görüşmesinde, Türkiye'nin ilerleyen günlerde Tunus'a tıbbi malzeme göndermeyi planladığını kaydetti.

Cezayir'de ise Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Tunus halkına yardım elini uzatmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i telefonla arayarak, Kovid-19'la mücadelede gerekli ekipmanları en kısa zamanda temin etmeye hazır olduklarını iletti.

Libya Başbakanı Abdulhamid ed- Dibeybe de Said'le dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadelede Tunus'un yanında olma ve gerekli sağlık ekipmanlarını temin etme konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Kızılayı, Tunus'un sağlık ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacağını duyurdu.

Yurt dışındaki Tunuslu dernekler de ülkenin sağlık alanında yaşadığı sıkıntıdan kurtarılması için kampanya başlattı.

Alman-Tunus Kültür ve Entegrasyon Derneği Kovid-19 Kriz Birimi Başkanı Leyla ez-Zeytunide AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 oksijen konsantratörü satın almak için para topladıklarını, 100 konsantratörün Tunus'a gönderildiğini, diğerlerinin de yakında gönderileceğini kaydetti.

Zeytuni, kampanyaya, "Her İki Kıyının Tunusluları (T2riv), Alman-Tunus Kültür ve Entegrasyon Derneği, Norveç'teki Zeytune ve Türkiye'deki "Dar Tunus" derneklerinin destek verdiğini sözlerine ekledi.

Son 24 saatte 194 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 194 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 9 bin 286 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 16 bin 244'e, vaka sayısının 491 bin 21'e, iyileşenlerin sayısının ise 388 bin 17'ye çıktığı ifade edildi.

Türkiye, Mısır, Katar, Tunus, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke Kovid-19'la mücadelede Tunus'un yardımına koştu - Son Dakika


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