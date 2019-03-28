Türkiye'nin de Kafasına Vurmak İstiyorlar"

AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı
, Türkiye
'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin yaşadığı zorluklar belli. Bir ülke büyüyorsa, güçleniyorsa kafasına vururlar. Tarihte de böyledir. Hangi ülke olursa olsun böyledir, Türkiye olursa 3 kere böyledir 5 kere böyledir. Türkiye'nin de kafasına vurmak istiyorlar. Türkiye de kafasına vurula vurula büyür, büyüyecek de inşallah." dedi. Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesinde bulunan bir boru fabrikasıyla araç lastik üretim fabrikasını gezerek incelemelerde bulunan Bostancı, fabrikada işçilerle yemek yedi.
Burada bir konuşma yapan Bostancı, Yeni Zelanda
'da bir teröristin 2 camide katliam yaptığını anımsatarak, "Böyle arıza insanlar çıkıyor. Böyle terörist, radikal eğilimler çıkıyor ama aynı zamanda biz biliyoruz ki bir tarafta Avrupa
'da bu tür eylemlerin kaynağında bir tarafın da İslam düşmanı yükselen ırkçılık hareketleri var." diye konuştu.
Saldırıların ardından hem söz konusu ülkenin Başkanının hem de ülkenin tavrının oldukça olumlu ve takdir edilen tarzda olduğuna değinen Bostancı, şöyle devam etti:
"Diğer tarafta da çok haysiyetli, çok insani terörü telin eden aynı zamanda Müslümanlara sahip çıkan insanlar var. Yeni Zelanda Başbakanının tavırları hepimiz için göz yaşartıcıdır. Kadına 'Helal olsun' diyorum, çok insani bir tavır gösterdi. 13 yaşındaki çocuk, o ırkçı senatörün kafasında yumurtayı kırarken insanlık adına bir iş yaptı. Bu işin insani bir tarafı var. Türkiye o insani taraf ile birlikte. İnsanlar birbirlerinin organı gibidir. İnsanlar birbirlerinin parçası gibidirler ve böyle bir anlayış ile davranıldığında bir ülkede kalkınma da gelişme de büyüme de olur. Dünyanın bütün masumlarına, mağdurlarına el uzatma da olur, haysiyetli bir çizgide, cesur yürekli bir şekilde varlığını sürdürme de olur. Bizim çizgimiz bu. Türkiye'nin çizgisi bu, Türkiye'nin vicdanı bu. Türkiye insanının ahlakı ve yaklaşımı bu. Tarihte böyle, bugün de böyle, yarın da böyle olacak."
Siyasette rekabet ve eleştirinin olabileceğini vurgulayan Bostancı, bazen seçim atmosferi içerisinde yüksek dozlu sözler de söylenebildiğini dile getirdi.
Bostancı, bu memleketin bütün insanları, emek veren, çalışan, alın teri döken bütün insanlarının kıymetli olduğunu belirtti.
"Sadece karşı olmaktan bir siyaset doğmaz"
Seçim sürecinde ittifak kavramının "karşı görüş" olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Bostancı, şunları kaydetti:
"Sadece karşı olmaktan kaynaklanan bir ittifak var, benim gördüğümü söylüyorum. 'AK Parti'ye, MHP
'ye karşıyız, Tayyip Erdoğan
'a karşıyız, o yüzden de ittifak olduk.' Sadece karşı olmaktan bir siyaset doğmaz. Sadece karşı olmaktan bir ülkenin bugün de ve geleceğine ilişkin bir öngörü, bir program doğmaz. Keşke bu siyasi partiler böylesine tek bir nedenle sadece karşı olmak gibi negatif bir nedenle bir araya gelmek yerine bir program yapsa kudretli bir muhalefet olsa."
"Önemli olan birlik olmak, safları sıklaştırmak"
"Türkiye'nin ortak çatısı AK Parti'dir." diyen Bostancı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye için bugüne yönelik, geleceğe yönelik perspektifi olan AK Parti'dir. Türkiye'nin önemli dönemden geçtiği bu dönemde, bu ortak çatıyı muhafaza etmek hepimiz için hayati bir önem taşıyor diye düşünüyorum. Herkes görüyor, Türkiye'nin yaşadığı zorluklar belli. Bir ülke büyüyorsa, güçleniyorsa kafasına vururlar. Tarihte de böyledir. Hangi ülke olursa olsun böyledir, Türkiye olursa 3 kere böyledir 5 kere böyledir. Türkiye'nin de kafasına vurmak istiyorlar. Türkiye de kafasına vurula vurula büyür, büyüyecek de inşallah. Türkiye çok kudretli ve zengin bir ülke olacak. Türkiye'nin imkanları, aklı, cevvaliyeti var. Geleceğimiz parlak. Yaşanan kimi problemler karşısında enseyi karartmanın manası yok. Önemli olan birlik olmak, safları sıklaştırmak."