Türkiye'nin de Katıldığı "El-Adid 2019" Taktik Tatbikatı Sona Erdi
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Katar'da Türkiye, ABD, Kuveyt ve Moğolistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi.
Katar
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:41 Kaynak: AA
'da Türkiye
, ABD
, Kuveyt
ve Moğolistan
'ın katılımıyla gerçekleştirilen "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha
'nın güneyindeki Kalayil bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatın son aşamasına Türkiye'den bir mekanize piyade bölüğü ile Katar- Moğolistan Ortak Kuvvetlerden bir piyade bölüğünün katıldığı belirtildi.
Açıklamada, tatbikatın ikinci aşamasının ise ABD'nin katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildiği aktarıldı.
Yedi merhaleden oluşan tatbikat 21 Mart
'ta başlamıştı.
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