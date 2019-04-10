Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin de Katıldığı "El-Adid 2019" Taktik Tatbikatı Sona Erdi

Türkiye'nin de Katıldığı "El-Adid 2019" Taktik Tatbikatı Sona Erdi

1 saat önce

Katar'da Türkiye, ABD, Kuveyt ve Moğolistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi.

Türkiye'nin de Katıldığı
Katar'da Türkiye, ABD, Kuveyt ve Moğolistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "El-Adid 2019" taktik tatbikatı sona erdi.


Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'nın güneyindeki Kalayil bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatın son aşamasına Türkiye'den bir mekanize piyade bölüğü ile Katar- Moğolistan Ortak Kuvvetlerden bir piyade bölüğünün katıldığı belirtildi.


Açıklamada, tatbikatın ikinci aşamasının ise ABD'nin katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildiği aktarıldı.


Yedi merhaleden oluşan tatbikat 21 Mart'ta başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:41 Kaynak: AA
Moğolistan, Katar, Türkiye, Güncel
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