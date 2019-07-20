Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin de katılımıyla Gürcistan'da çok uluslu askeri tatbikat düzenlenecek
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Türkiye'nin de katılımıyla Gürcistan'da çok uluslu askeri tatbikat düzenlenecek

16 dakika önce

Türkiye'nin de katılımıyla Gürcistan'da NATO'nun çok uluslu askeri tatbikatı "Agile Spirit 2019" düzenlenecek.

Türkiye'nin de katılımıyla Gürcistan'da çok uluslu askeri tatbikat düzenlenecek, System.String[]
Türkiye'nin de katılımıyla Gürcistan'da NATO'nun çok uluslu askeri tatbikatı "Agile Spirit 2019" düzenlenecek.

Türkiye'nin de katılımcı ülke olarak yer alacağı çok uluslu NATO tatbikatı "Agile Spirit 2019", Gürcistan'ın Orfolo ve Vaziani askeri üslerinde 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Gürcistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, bu yıl düzenlenecek olan Agile Spirit 2019 tatbikatının amacı, katılımcı ülkeler arasında askeri işbirliğini güçlendirmek, çok uluslu koşulların planlanması ve uygulanmasında operasyonel kapasiteyi arttırmak, müttefik ülkelerle yönetim araçları geliştirmek ve Karadeniz bölgesinin istikrar ve güvenliğine katkıda bulunmak olduğu kaydedildi.

3 bin askeri personel katılacak

Açıklamada, "Bu yılki söz konusu olan çok uluslu askeri tatbikat, 2'nci Piyade Tugayı, Orfolo ve Vaziani askeri üsleri dahil olmak üzere üç farklı alanda gerçekleştirilecek. Askeri tatbikatlarda NATO üyesi ve ortak ülkeler; Gürcistan, Türkiye, ABD, İngiltere, Letonya, Litvanya, Polonya, Norveç, Belçika, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Romanya ve Ukrayna'dan 3 bin askeri personel katılacak.

Gürcistan'ın ev sahipliğindeki çok uluslu tatbikatın senaryosunun, ekip, eğitim ve saha eğitimi, ortak operasyonlarda mücadele ve destek unsurları içerdiği belirtildi. Tatbikat 9 Ağustos'ta bitecek. - TİFLİS
Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
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