Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan...
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Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan...

17 dakika önce

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan..., System.String[]
Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:16 Kaynak: AA
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