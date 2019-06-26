Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan...
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Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:16 Kaynak: AA
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