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Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere' tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi? - Son Dakika
BBC

Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere' tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi?

06.06.2021 15:24
Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere' tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi?, System.String[]

Almanya, bugünden itibaren Türkiye'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı.

Almanya, bugünden itibaren Türkiye'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı. Ancak Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, hala Türkiye gibi "turuncu" listede yer alan ülkelere gidenlere, dönüşte karantina zorunluluğunu sürdürüyor.

Bu da, bu ülkelere tatile gitmeyi, tazminatsız işten çıkarma nedeni sayılmasına yol açıyor. Çünkü riskli bölgelerden dönen kişilerin en az 10 gün zorunlu karantinaya alınması gerekiyor. Karantina süresi, işveren tarafından mazeret olarak kabul edilmiyor.

Hollanda'da şu ana kadar bilinen 3 ayrı davada mahkeme, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri simgeleyen "turuncu bölgede" yer alan Türkiye ve Polonya'ya tatile giden kişilerin, tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.

İlk dava, geçen yaz 3 haftalığına Türkiye'ye tatile giden 27 yıllık bir gardiyanla ilgiliydi. Karantina zorunluğu nedeniyle Türkiye'ye gittiğini çalıştığı cezaevi yönetiminden saklayan gardiyan, bir turizm şirketinden aldığı sahte belge ile o zaman "sarı bölge" ilan ve karantina zorunluluğu olmayan Yunanistan'a gittiğini söyledi.

Ancak yapılan araştırma sonucu Türkiye'ye gittiği saptanan gardiyan, tazminatsız işten çıkarıldı. Zwolle Mahkemesi, işverenin bu kararını haklı buldu.

Geçtiğimiz günlerde Rotterdam'daki bir özel şirket çalışanın da, yine izinsiz Türkiye seyahati nedeniyle 30 yıldır çalıştığı işine tazminatsız son verildi. Hollandalı işveren, çalışanın gitmemesi yönündeki uyarılara kulak asmamakla suçladı.

İşten atılan personel ise, üst düzey yöneticilerden birinin sözlü onayı üzerine Türkiye'ye tatile gittiğini savundu. Ancak şirket, olumsuz görüş içeren elektronik posta yazışmalarını mahkemeye sundu. Hakim, işverenin, tazminatsız işten çıkarma kararını onayladı.

Mahkeme, işvereninin uyarısına rağmen yine riskli bölge sayılan Polonya'ya tatile giden bir başka çalışanın da işten çıkarılmasının haklı olduğuna hükmetti.

Çalışma avukatı Hylda Wiarda, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Belirli koşullar altında işverenin itirazına rağmen vakaların yüksek olduğu kırmızı ya da turuncu bölgelere seyahat etmek, işten çıkarmak için yeterli olabilir" dedi.

Hollandalı avukat, bu bölgelere seyahat edecek kişilerin, karantina süresini yasal izin günlerine dahil etmesi uyarısında bulunuyor. İşverenin, zorunlu karantina dönemindeki ücreti ödeme yükümlülüğü bulunmadığına dikkati çeken Wiarda, bu dönemdeki devamsızlığın, işten çıkarma nedeni olabileceğini vurguladı.

Almanya karantina zorunluluğunu kaldırdı

Avrupa'da en fazla Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı Almanya ise, bugünden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik karantina kurallarını yumuşattı.

Almanya hükümeti, Türkiye'yi "yüksek enfeksiyon bölgesi" listesinden çıkararak, "risk bölgesi" listesine aldı. Böylece Türkiye'den dönen kişilerin 5 ile 10 gün arasında karantinada kalma zorunluluğu sona ermiş oldu.

Türkiye'den Almanya'ya yolculuk edenler, 6 Haziran Pazar gününden itibaren, son 48 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermeleri durumunda zorunlu karantina uygulamasından muaf olacaklar.

Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere' tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi?
Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere' tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi?

Karantina, Polonya, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin de yer aldığı 'riskli ülkelere' tatile gitmek işten çıkarma nedeni olabilir mi? - Son Dakika Dünya

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