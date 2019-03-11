Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyoruz"

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Maku Serbest Ticaret Bölgesi Genel Müdürü Gulam Rıza Süleymani, Türkiye'nin deniz limanlarının İran'daki devamı olmayı hedeflediklerini, ayrıca Türk ve İranlı şirketlerin birlikte hareket ederek dünya pazarında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Maku Serbest Ticaret Bölgesi Genel Müdürü Gulam Rıza Süleymani, Türkiye'nin deniz limanlarının İran'daki devamı olmayı hedeflediklerini, ayrıca Türk ve İranlı şirketlerin birlikte hareket ederek dünya pazarında önemli rol oynayabileceğini söyledi.



Türkiye'nin İran'a açılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında 500 hektarlık alana kurulu Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nin Genel Müdürü Süleymani, Tahran ile Ankara arasındaki ticari ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.



İki ülkenin ticari faaliyetlerini geliştirme konusunda Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nin önemine değinen Süleymani, bir süre önce Mersin ve Trabzon limanları ile mutabakat zabtı imzaladıklarını belirtti.



Süleymani, "Çin, Hindistan ve diğer doğu ülkelerinden yılda 10 milyon ton mal getirebileceğimize ve bunları birlikte paketleyip Batı'ya satabileceğimize inanıyorum." dedi.



Türkiye limanları aracılığıyla Karadeniz'in kuzeyinden ve Doğu Avrupa'dan ürün ithalatı yapabileceklerini aktaran Süleymani, "Türkler pazarlama, tasarım ve sanayi alanında daha geniş iletişim ağına sahip ve bu konuda esnekler. Türkiye'nin deniz limanları için kara limanı olmayı hedefliyoruz. Bu şekilde doğu-batı ile güney-kuzey arasında transit taşımacılık için bağlantı noktası olabiliriz." ifadelerini kullandı.



"Türk şirketleri dünya pazarına açılma konusunda çok avantajlı"



Türk şirketlerinin sahip olduğu rekabet avantajını İranlı şirketlerin olanaklarıyla birleştirmeleri durumunda iki ülke girişimcilerinin dünya piyasasında önemli rol oynayabileceğine işaret eden Süleymani, şunları söyledi:



"Bölgemizde ucuz enerji, su, arazi, doğal gaz, elektrik ve iş gücü var. Fiziki konumumuz da çok iyi. Türk şirketleri dünya pazarına açılma ve güncel teknoloji konusunda çok avantajlı. Ayrıca Türk bankaları, dünya bankacılık sistemiyle bağlantılı olarak çalışıyor."



İranlı yetkili, iki ülke iş adamlarının dünya transit taşımacılığında önemli rol oynayabilecek potansiyele sahip olduğuna da dikkati çekti.



Süleymani, Maku Serbest Ticaret Bölgesi'nde giyim, gıda, tarım ve şekerleme üretimi yapan 5 Türk fabrikası bulunduğunu, 2 holdingle de sözleşme imzaladıklarını ve seracılık alanında da mutabakatları olduğunu aktardı.



"İran 50 bin canlı hayvanı Türkiye üzerinden ithal edecek"



İran'daki kırmızı et krizine de değinen Süleymani, "İran, kırmızı et ihtiyacını karşılamak için 50 bin canlı hayvanı Türkiye limanları aracılığıyla Avrupa'dan ithal edecek. Bu hayvanlar İran'da kesilecek ve tekrar Türkiye üzerinden ihraç edilecek." bilgisini paylaştı.



Türk sanayicilerle 700 hektarlık endüstri şehirleri kurmak için program hazırladıklarını, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ve hükümet ile bunu geliştirmek için çalışma yürüttüklerini kaydeden Süleymani, Türkiye ile komşu oldukları için burada üretim yapıp bölge ülkelerine ihraç edebileceklerini söyledi.



Süleymani, bu kapsamda Maku'dan Trabzon'a uçak seferlerinin başlatılmasını beklediklerini ve Trabzon Limanı'nın kendileri için önemli bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

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