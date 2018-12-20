Türkiye'nin Denize En Yakın Kayak Merkezi, Kara Hasret

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, geçen yılın Kasım ayında 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, kara hasret kalındı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, geçen yılın Kasım ayında 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, kara hasret kalındı. Sosyal donatı alanları, 2 telesiyej, kayak okulu, konuk evi ile 150 araçlık otoparkın yer aldığı ve geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonun boş geçtiği kayak merkezinde, bu yıl da 5- 10 santimetre yağan; ancak yetersiz kalan kar nedeniyle sezon açılamadı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Türkiye'de yaklaşık 55 kilometreyle denize en yakın kayak tesisi olma özelliği taşıyor. Geçen yılın Kasım ayında açılan ve Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirket tarafından işletilen tesisin sosyal donatılarındaki eksikler tamamlandı. Kayak merkezinde, geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezon boş geçti. Sosyal donatı alanları, 2 telesiyej, kayak okulu, konuk evi ile 150 araçlık otoparkın yer aldığı ve geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonun boş geçtiği kayak merkezinde bu sene de kara hasret kalındı. 5- 10 santimetre yağan; ancak yetersiz kalan kar nedeniyle sezon açılamadı. Kayak merkezinde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla bu yıl müşterilerin ağırlanması bekleniyor.



'KAYAKSEVERLERİ YAYLAYA DAVET EDİYORUZ'



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu yıl kış mevsiminin karlı geçmesi halinde kayakseverlerin yaylaya ve tesise akın etmesini beklediklerini belirterek, "Çambaşı Yaylamızdaki kayak tesisimiz bu sene her şeyi ile hizmette olacak. Telesiyej ve 3 ayrı pist hazır. Kendi içinde yaklaşık 30 kişinin konaklayabileceği otelimizde mevcut. Ayrıca Çambaşı Yaylası'nda bu hizmetleri verebilen 2 otel daha var. Bu sene hedefimiz, geçen yıl kar olmadığı için kullanamadığımız tesisi bu yıl kullanabilmek. Şu anki ortam da bu sene kar yağma şartları da uygun gidiyor. Yüksek rakımlar da kar var. Kar iyileştirme makineleri hazırlıklara başladı. Kayakseverleri yaylaya davet ediyoruz" dedi.



'TESİSİN İLK TANITIM YILI BU YIL'



Başkan Tekintaş, 35 milyon liralık yatırımla açılan tesis ile turizme en önemli katkıyı sunmaya çalışacaklarını da vurgulayarak, "Türkiye'de deniz üzerine ilk inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kara yoluyla 55 kilometre mesafeden sonra doğrudan kayak merkezine ulaşılabiliyor. Havalimanının da kentimize, bölgemize ulaşım alanında çok ciddi katkısı var. Sahile, denize en yakın kayak merkezi olmasından dolayı avantajlı. Buranın ilk tanıtım yılı bu yıl. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha avantaj yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tesisin sosyal donatılarında olan eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak, tesisi tam donanımlı hizmete sunacağız. Birkaç hafta sonra tesis kullanıma hazır hale gelecek, kayakseverleri ağırlamaya başlayacağız" diye konuştu.



- Ordu

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