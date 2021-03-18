Türkiye'nin deri ürünleri Derideposu'yla dünyaya açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin deri ürünleri Derideposu'yla dünyaya açıldı

18.03.2021 15:12
Türkiye'nin deri ürünleri Derideposu'yla dünyaya açıldı, System.String[]

Türkiye'de üretilen deri ürünleri online alışveriş platformu 'Derideposu' üzerinden dış ülkelere gönderiliyor.

Türkiye'de üretilen deri ürünleri online alışveriş platformu 'Derideposu' üzerinden dış ülkelere gönderiliyor. Markanın kurucusu İbrahim Halil Özkartal, Türkiye'deki tüketicilerin online alışverişe alıştığını ve güvenilir web sitelerine olan ilgilerinin arttığının altını çizdi.

2013 yılından bu yana gerçek deri ürünlerini internet üzerinden perakende satış ile müşterilerine sunarak adını duyuran ve daha sonra birçok yerli ve yabancı kurumsal firmaya özel üretim yapan Derideposu firması; çanta, cüzdan, kemer, kartlık, kılıf, aksesuar ve benzeri deri ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. 'Gerçek Derinin Sanal Deposu' sloganıyla yola çıkan, online deri ürünleri mağazası Derideposu firması yeni markası Crew Leather Club'ı tanıtmaya hazırlanıyor.

Henüz üniversite yıllarında gerçekleştirdiği bir Londra seyahatinde İngilizlerin online alışveriş alışkanlıklarının dikkatini çekmesi üzerine Türkiye'de online ticaret yapma kararı alan marka kurucusu İbrahim Halil Özkartal aradan geçen 8 yılda Derideposu.com üzerinden perakende satışların yanında birçok yerli ve yabancı markanın gerek koleksiyon ürünlerini, gerekse özel siparişlerini üreterek her geçen gün daha fazla kişiye ulaştıklarını belirtti. Özkartal "Biz müşterilerimize sadece ürünlerimizi değil, ürünlerimizin inovatif tasarımlarıyla beraber benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Bu deyimler neticesinde ürünlerimiz müşterilerimizin eline geçtikten sonra onların hayatlarını kolaylaştıran ve yanlarından ayıramayacakları materyallere dönüştürüyoruz" dedi.

"Tüketiciler online alışverişe alıştı"

Pandemi sürecinin başında online alışverişlerin bir tutukluk gösterdiğini fakat daha sonra eskisinden çok daha fazla rağbet gördüğünü ifade eden Özkartal, Türkiye'deki tüketicilerin online alışverişe alıştığını ve güvenilir web sitelerine olan ilgilerinin de arttığının altını çizdi.

Derideposu firmasının sosyal medya platformu Instagram üzerinden gelen mesajların tek tek okunduğunu, bu yüzden binlerce kişiden oluşan bir Ar-Ge ekiplerinin olduğunu düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Özkartal, gelen mesajların kendilerine fikirler verdiğini, yeniliklere ve gelişmelere vesile olduğunu belirtti.

Derideposu firması Türkiye'de düzenlenen fuarların yanında İtalya, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna'da düzenlenen fuarları sık sık ziyaret ederek dünyada deri, aksesuar ve modaya dair tüm gelişmeleri, trendleri günü gününe takip ederek kullanıcılarına klasik, modern, minimal, street style, vintage, outdoor ve benzeri birçok farklı tarzda tasarımlar sunuyor. - İSTANBUL

Türkiye'nin deri ürünleri Derideposu'yla dünyaya açıldı

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin deri ürünleri Derideposu'yla dünyaya açıldı - Son Dakika Ekonomi


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