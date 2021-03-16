Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 okulda daha ders zili çaldı - Son Dakika

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 okulda daha ders zili çaldı

16.03.2021 17:59
Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 okulda daha ders zili çaldı, System.String[]

TEL Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin eğitimde kalkınma hamlesi kapsamında, iki okul daha restore edilerek eğitime kazandırıldı.

TEL Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin eğitimde kalkınma hamlesi kapsamında, iki okul daha restore edilerek eğitime kazandırıldı.

Tel Abyad ilçe merkezindeki Ayn El-Arus İlkokulu ile ilçeye bağlı Suluk beldesindeki Hasan El-İsa İlkokulunun bakım ve onarım çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile İngiltere merkezli Pakistanlı yardım kuruluşu "Ummah Care Foundation"ın ortak çalışmasıyla yapıldı.

İki okul tadilatlarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail El Hamdo katıldı.

İlk olarak Ayn El-Arus İlkokulunda yapılan tören, öğrencilerin müzik eşliğinde Türkçe ve Arapça şarkılar söylemesiyle başladı.

Vali Erin, kurdele kesme töreni öncesi yaptığı konuşmada, iki okulun onarım ve bakım çalışmalarında emeği olan tüm personel ve kurumlara teşekkür ederek, okulların bölge halkına hayırlara vesile olmasını diledi.

İlk ders zilini çalan Erin, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

İlkokulun avlusundaki parkta hatıra ağacı da diken Erin, daha sonra ikinci okulun açılışı için Suluk beldesine geçti.

Erin, Suluk'taki Hasan El-İsa İlkokulunun açılışında da kurdeleyi keserek sınıfları gezdi.

Halihazırda Tel Abyad'da eğitime elverişli hale getirilen 282 okulda 28 bin öğrenci eğitim görüyor.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer El-Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki okulda toplam 28 sınıf bulunduğunu söyledi.

Hamdo, ilerleyen süreçte ilçedeki tüm okulların onarım ve bakımını yaparak eski halinden daha iyi bir duruma getireceklerini vurguladı.

Tel Abyadlı 3. sınıf öğrencisi Nur Eş Şam Şuayl, okulun açılışından mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah Türkiye her gün yeni okullar açar. Biz de her gün şarkılar söyleyerek mutlu oluruz." dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Emel El-Meşhuriyye de yeni sınıfıyla buluşmasından sevinç duyduğunu belirterek, büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi.

Bakımı tamamlanan okulundaki arkadaşlarıyla buluşan 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Hasan da büyüyünce doktor olmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Tel Abyadlı 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer El-Ahmet, Vali önünde şarkı söylediğini, okul, sandalye ve yazı tahtalarının yeni olmasından mutlu olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad??????? ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 2 okulda daha ders zili çaldı - Son Dakika


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