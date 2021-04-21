Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor - Son Dakika

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, çiftçilerin üretimde tarımsal çeşitliliğini artırması için destek sağlıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin işgalinden arındırılan, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Abyad ve Rasulayn'da, halkın ekonomik olarak kalkınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), harekat bölgesindeki çiftçilere destek vermeyi sürdürüyor.

Bölgede üretim yapan çiftçiler, ürettikleri ürünleri piyasa fiyatına satma imkanına kavuşurken, SUDKOM bünyesinde hizmet veren tarım koordinatörlükleri de çiftçiye üretim çeşitliliği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Ağırlıklı olarak tahıl üretimi yapılan bölgede sebze üretiminin de özendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen domates fideleri Rasulayn'daki çiftçilere dağıtıldı.

SUDKOM Tarım Koordinatörlüğü görevlilerince 120 bin domates fidesi, bölge çiftçisine dağıtılmak üzere köy muhtarlarına teslim edildi.???????