Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi
Son Dakika Güncel Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi - Son Dakika

Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi

6 saat önce

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle Bosna Hersek'in Sapna beldesinde inşa edilen Kültür, Spor ve Rekreasyon Merkezi açıldı.

Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi, System.String[]

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin desteğiyle Bosna Hersek'in Sapna beldesinde inşa edilen Kültür, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Rekreasyon Merkezi açıldı.

Bosna Hersek'te 2014'te yaşanan selden büyük zarar gören ve genç nüfusu her geçen gün azalan bölgelerden biri olan Sapna'da inşa edilen merkezin açılış törenine Büyükelçi Haldun Koç, Sapna Belediye Başkanı Zudin Mahmutovic ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Koç, yaptığı açıklamada, 2014'te yaşanan selden sonra Bosna Hersek'in zarar gören her bölgesine kalkınma desteğini sürdürdüklerini, bu projenin de Türkiye'nin kalkınma desteği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu tür projelerin özellikle Bosnalı gençler ve çocuklar için gelecek vadettiğini vurgulayan Koç, ülkenin kalkınmasının ve ekonomisinin de bir anlamda gençlere de bağlı olduğunu söyledi.

Koç, gençlerin göç etmeyerek burada kalmalarının ve ülkelerinin kalkınmasına destek olmalarının önemine işaret ederek, bu projelerle gençlerin Bosna Hersek'te kalmalarını hedeflediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Mahmutovic de bugün açılan merkezin ülkenin en gelişmemiş beldelerinden Sapna için büyük önem taşıdığını, inşasına geçen yıl başlanan projenin büyük oranda Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince finanse edildiğini vurguladı.

Mahmutovic, Sapna'daki genç nüfusun her geçen gün azaldığına dikkati çekerek, bu projenin gençleri burada tutma noktasında da yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Koç Türkoloji öğrencileriyle de buluştu

Merkezin açılışının ardından Tuzla Üniversitesini ziyaret eden Koç, burada Türkoloji eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Koç, Türkoloji bölümünün Türk kültürünün ve Türk dilinin yaygınlaştırılması noktasında önemli görev üstlendiğinik, üniversite yetkilileriyle Türkçenin daha da yaygınlaştırılması için neler yapılabileceğini ele alacaklarını söyledi.

Türk dizilerinin Bosna Hersek'te de izlenmesinin Türkçeye ilgiyi de artırdığına dikkati çeken Koç, "Bu esasen Türkiye ile Bosna Hersek'in yakınlaşması, ilişkilerinin daha da gelişmesi bakımından da çok önemli." dedi.

Koç, Türkoloji öğrencilerinin iki ülke arasında köprü vazifesini üstlendiğinin altını çizerek, "Bu öğrenciler, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin geleceğinin güvencesidir." ifadesini kullandı.

Saraybosna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin desteğiyle Bosna Hersek'te kültür ve spor merkezi inşa edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]