Türkiye'nin desteğiyle Gazze'de yoksul ailelere ramazan yardımı - Son Dakika

Gazze'de, Selam Yardım ve Kalkınma Derneği, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yoksul ailelere yardım paketi dağıttı.

Selam Derneğinin Başkanı Yakub Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla 1000 aileye toplam 40 bin avro değerinde yardım dağıtıldığını söyledi.

Yardım paketleri içinde iftarlık kumanya ve gıda ürünleri bulunduğunu kaydeden Süleyman, Türk halkına ve TDV'ye Gazze'deki yoksul ailelere yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür etti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.