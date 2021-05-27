Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de ilk kez bir arpa cinsi tescillendi - Son Dakika

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) finansal desteğiyle yürütülen proje sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez bir arpa cinsinin tescili yapıldı.

KEİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit olan ve "Beşparmak" adıyla tescillenen arpanın ilk hasadı, yarın Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleşecek ve ilk ürün alımı yapılacak.

KKTC tarımının gelişmesi için her türlü katkıyı sağlayan KEİ Ofisi, Türkiye'den gelen su ile birlikte büyük bir ivme kazanacak olan tarımsal üretimi her alanda destekliyor.

KEİ bu kapsamda, tarımsal üretimde birikim ve tecrübe paylaşımı ile üreticileri doğru ürünlere yönlendirerek ürün çeşitliliğinin ve verimin artması hedefiyle projelerini sürdürüyor.

KKTC'nin ilk tescilli arpası olan "Beşparmak", KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) himayesinde yürütülen ve KEİ tarafından finansal destek sağlanan proje kapsamında, 2013'ten bu yana araştırma ve adaptasyon çalışmaları sonucunda Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Enstrümantal Araştırma Enstitüsü'nce tescillendi.

KKTC'nin ilk tescilli arpası olan Beşparmak arpanın tarımsal özellikleri arasında, "yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı ve kardeşlenme kapasitesinin yüksek olması" yer alıyor.

Yüksek verimli olan Beşparmak isimli arpanın, KKTC'nin ova ve yamaçlarında arpa ekimi yapılan tüm bölgelerine ekimi tavsiye ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs 2021'de yapılan KKTC Sulama Tüneli Işık Görünme Töreni'ne video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacağını belirtmişti.

Erdoğan, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörü çağ atlayacak, KKTC'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır." demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sulama tünelinin, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteklerin önemli bir somut nişanesi olduğunu ifade ederek, tarımın, KKTC'de kalkınma ve gelişmenin önünü açacak, kırsal alanı hareketlendirecek stratejik bir alan olduğunu belirtmişti.

Her zaman Kıbrıs Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.