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Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı

14.01.2022 11:55
Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteklediği Tel Abyad Yerel Meclisi'nin ekonomik kalkınma çalışması kapsamında düzenlenen Barış Pınarı Caddesi, törenle açıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteklediği Tel Abyad Yerel Meclisi'nin ekonomik kalkınma çalışması kapsamında düzenlenen Barış Pınarı Caddesi, törenle açıldı.

Türkiye'nin desteklediği ve 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlanan caddede çocuk eğlence salonu, çocuk parkı ve Barış Pınarı Marketi bulunuyor.

Şubat sonunda caddede alışveriş merkezi (AVM), tekstil atölyesi, eczane, sebze pazarı ve lokantanın da açılması bekleniyor.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Kurdeleyi kesen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, caddedeki Barış Pınarı Marketi'ni, çocuk eğlence salonunu ve parkını gezdi.

Barış Pınarı Marketi'nde alışveriş yapan Hamada Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa Tel Abyad ilçesinde böyle bir cadde gördüğünü belirterek altyapı sıkıntılarının da zaman geçtikçe düzeldiğini söyledi.

Kuteyba Muhammed de her geçen gün Tel Abyad'da yeni bir projeye şahit olduğunu söyledi.

Muhammed, "Fiyatlar biraz pahalı olsa da en azından ilçede tekelleşmeyi kırdı. Artık Tel Abyadlı tüccarlar keyfine göre fiyatları indirip çıkaramayacak." dedi.

Muhammed, sebze pazarı, lokanta, AVM ve eczanenin yakın zamanda açılmasını yaz mevsiminde caddede hareketliliği sağlayacağını aktardı.

"Barış Pınarı Caddesi'ne 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlanacak"

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, Tel Abyad'ın bir prestij caddesi niteliği kazanmasının yerel meclisin hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Hac Abdullah, "Açılan market sayesinde fiyatları sabit tutmaya çalışıyoruz. Barış Pınarı Caddesi'nde 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlanacak." diye konuştu.

Tel Abyadlıların mali yükünü azaltacak projelere imza atmaya devam edileceğini ifade eden Hac Abdullah, "Şubat sonunda AVM, tekstil fabrikası, sebze pazarı, lokanta, gençlere eğlence merkezi ve eczane açılışı olacak." ifadelerini kullandı.

Hac Abdullah, bölge savaştan yeni çıkmış olsa da Tel Abyadlı genç ve çocukların da dünyadaki akranları gibi yaşamaya hakkı olduğunu kaydetti.

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Barış Pınarı Harekatı, İstihdam, Türkiye, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da Barış Pınarı Caddesi açıldı - Son Dakika
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