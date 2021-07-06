Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde, Türkiye Sağlık Bakanlığının desteği ve Suriyeli Gurbetçiler Tabipler Birliğinin (SEMA) katkılarıyla ilk diyaliz merkezi açıldı.

Diyaliz merkezinin açılışına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Muhammet Usame, SEMA Derneği Suriye Başkanı Dr. Ahmet Alloş, Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Gökçe ve Suriye Görev Gücü Koordinatörü Bahadır Karaca katıldı.

Dr. Alloş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin ayda 15 gün çalışacağını ve günlük böbrek yetmezliği bulunan 8 hastaya hizmet vereceğini söyledi.

Merkezden ayda 120 hastanın istifade edeceğini dile getiren Alloş, buraya sağladıkları katkılardan dolayı Türk hükümetine teşekkür etti.

Alloş, Rasulayn Hastanesi için en kısa sürede yeni birimlerin açılacağını da sözlerine ekledi.

"Merkez bizim için büyük bir nimet"

Böbrek yetmezliği olan Yusuf Humeydi, tedavi için her seferinde Türkiye'ye gitmesi gerektiğini ve bunun kendisi için hem zor hem de maliyetli olduğunu söyledi.

Humeydi, "Haftada 3 kez yıkama yapıyorum. Türkiye'de tedavi görmek benim için çok maliyetli. Bu merkezde ücretsiz tedavi görüyoruz. Mesafeler açısından da bizi çok rahatlattı." dedi.

Rasulaynlı Ahmet Abdullah da annesinin 1,5 yıldır Adana'da tedavi gördüğünü ifade etti.

Diyaliz merkezinin açılmasının ardından annesini Rasulayn'a getirdiğini belirten Abdullah, "İlaç, müşahede ve film çekme işlemleri hep ücretsiz oluyor. Merkez bizim için büyük bir nimet. Çok sorunumuz çözüldü." diye konuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ve Suriye Milli Ordusunun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı ile Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.