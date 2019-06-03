Türkiye'nin desteklediği ÖSO kontrolündeki Halep'te bombalı saldırı: En az 14 ölü
6 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destekliği Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yapılan ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı 9 kişi tedavi için Kilis'e sevk edildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:08
'nin kuzeyindeki Azez
ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 14 sivil yaşamını yitirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Halep iline bağlı Azez ilçesinin merkezinde namaz çıkışında bomba yüklü araçtaki düzeneğin infilak ettirilmesi sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Çinliler Maraş dondurmasına merak saldı! Ülkelerinde dondurmacı açıyorlar
Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar
Kraliyet gelini Meghan Markle için "Ahlaksız" diyen Trump, iddiaları yalanladı
ABD'den İran'a dikkat çeken çağrı: Masaya oturmaya hazırız