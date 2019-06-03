Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin desteklediği ÖSO kontrolündeki Halep'te bombalı saldırı: En az 14 ölü
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Türkiye'nin desteklediği ÖSO kontrolündeki Halep'te bombalı saldırı: En az 14 ölü

6 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destekliği Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yapılan ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı 9 kişi tedavi için Kilis'e sevk edildi.

Türkiye'nin desteklediği ÖSO kontrolündeki Halep'te bombalı saldırı: En az 14 ölü, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 14 sivil yaşamını yitirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Halep iline bağlı Azez ilçesinin merkezinde namaz çıkışında bomba yüklü araçtaki düzeneğin infilak ettirilmesi sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:08 
Azez, Dünya
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