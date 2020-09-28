Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin desteklediği ve Balkan ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'ın başkentleri birbirine bağlayacak Saraybosna- Belgrad Otoyolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Sırbistan İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Bosna Hersek İletişim ve Ulaşım Bakanı Vojin Mitrovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve projenin Sırbistan ayağının yapımını üstlenen "Taşyapı" firmasının yetkilileri çalışmaları yerinde inceledi.

İki ülke arasındaki Sava Nehri üzerinde inşası süren köprüde çalışmaları inceleyen Mihajlovic, projenin önemli parçalarından biri olan köprünün 2,5 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, otoyol projesinin bölgesel kalkınma için çok önemli olduğunu vurguladı.

Mitrovic de köprünün Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki önemli bir bağlantı noktası olacağını belirterek, projeye dair çalışmaların iki taraflı olarak sürdüğünü kaydetti.

Büyükelçi Bilgiç ise otoyol projesinin temel atma töreninin geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldığını anımsatarak, bu projenin bugüne kadarki en önemli işlerden biri olduğunun altını çizdi.

"Taşyapı" firmasının Başkan Yardımcısı Emre Tokmak ise köprünün sadece yolları değil, insanları da birbirine bağlayacağını ifade ederek, projenin belirlenen program çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

İki farklı güzergahta inşa edilecek

Belgrad ile Saraybosna'yı birbirine bağlayacak otoyol veya otoyol-ekspres yol karışımı kara yolunun ilk güzergahının Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad hattından, ikincisinin ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad hattında geçmesi planlanıyor.