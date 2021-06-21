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Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak

21.06.2021 14:53
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak, System.String[]

IHAAW145050-SPO/21-06-2021- Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak - Şampiyon Yalova'da belli olacak(Fotoğraflı)YALOVA (İHA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol süper Lig'inde Play-Off heyecanı başlıyor.

IHAAW145050-SPO/21-06-2021

- Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak

- Şampiyon Yalova'da belli olacak

(Fotoğraflı)

YALOVA (İHA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol süper Lig'inde Play-Off heyecanı başlıyor.

21-29 Haziran 2021 ülkemizin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları Yalova'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Terma City bu kez Süper Lig'in dev takımlarını Play-Off için ağırlıyor. 3 etap halinde oynanan HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarını açan Yalova Terma City bir büyük konaklamaya daha ev sahipliği yapıyor.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City CEO'su Tevfik Talas, 'Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile güzel bir iş birliğimiz var. Bu yıl ayrıca HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarımızı açtık. Şimdi Play-Off için tekrar onları evlerindeymiş gibi hissettireceğiz. Süper Lig şampiyonluğu için mücadele edecek 8 takıma başarılar diliyorum. Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek" dedi.

Terma City olarak 1. ve 2. etabın heyecanına ortak olduklarını, şimdi Play-Off heyecanına ve mutluluğuna ortak olacaklarını ifade eden Talas, "Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa'nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova' da belli olacak" diye konuştu.

Talas, "Sürecin başından bu yana otellerimizde bütün tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçtik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap oluyorlar" dedi.

(MŞ-Y)

21.06.2021 14: 51: 33 TSI

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Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig, Play Off, Türkiye, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak - Son Dakika Spor


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