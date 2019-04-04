Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Diğer İki F-35'i de Teslim Ediliyor

Türkiye'nin Diğer İki F-35'i de Teslim Ediliyor

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'ye ait bir F-35 uçağının teslimatının yapılarak eğitim için Luke Hava Üssü'ne gönderildiğini, diğer uçağın da yarın gönderileceğini açıkladı.

Türkiye'nin Diğer İki F-35'i de Teslim Ediliyor, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'ye ait bir F-35 uçağının teslimatının yapılarak eğitim için Luke Hava Üssü'ne gönderildiğini, diğer uçağın da yarın gönderileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "Türkiye'ye ait bir F-35 uçağının daha teslim edilerek Luke Hava Üssü'ne gönderildiğini ve diğerinin ise yarın gönderileceğini teyit ediyorum." dedi.

ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki kaygılarını yineleyen Pahon, şu anda Türkiye'ye F-35 ile ilgili malzemelerin sevkiyatını durdurduklarını ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Türk pilotlarının eğitimlerine ilişkin ise Pahon, "Türk pilotlarının eğitimleri konusunda herhangi bir değişiklik yok. Eğitimler devam edecek." şeklinde konuştu.

Böylece, Türkiye'nin mülkiyetine geçen F-35 uçaklarının sayısı 4'e çıkmış oldu. Daha önce mülkiyeti Türkiye'ye geçen 2 F-35 uçağıyla ilgili eğitim süreci Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde devam ediyor.

Luke Hava Üssü'ndeki eğitim süreci 1 ile 2 yıl arasında sürüyor.

Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers da gün içinde Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Türk pilotlarının Luke Hava Üssü'nde F-35 eğitimlerinin devam edeceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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