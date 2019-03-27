Türkiye'nin Dijital Operasyon Merkezi'ne Yeşil Ofis Diploması

Vodafone'un İstanbul Küçükyalı'da hizmet veren ve teknoloji ekiplerini tek çatı altında toplayan Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

Vodafone'un İstanbul Küçükyalı'da hizmet veren ve teknoloji ekiplerini tek çatı altında toplayan Dijital Operasyon Merkezi, WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk "Yeşil Ofis"lerinden biri olan Vodafone, sürdürülebilir bir dünya için çevre üzerindeki etkisini azaltmaya devam ediyor.



Vodafone'un İstanbul Maslak'taki Genel Merkez binasından sonra Küçükyalı'daki Dijital Operasyon Merkezi binası da WWF-Türkiye Yeşil Ofis kriterlerine uyum sağlayarak Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.



Vodafone Türkiye'nin müşteri hizmetleri uygulamalarını ve teknolojilerini aboneleriyle buluşturan Dijital Operasyon Merkezi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) platin sertifikalı binası özelliği taşıyor.



"Plastiksiz ofis" dönemi başladı



Vodafone Türkiye'nin Maslak Genel Merkez ve Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi binalarında hayata geçirilen "plastiksiz ofis" uygulamasıyla yılda ortalama tek kullanımlık 2,5 milyon plastik bardak ve 1,3 milyon çeşitli plastik ürün kullanımına son verildi.



Her iki binada da plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor.



Şirket bünyesinde yer alan kafede geri dönüşümlü bardaklarda kahve satışı yapılıyor. Markette ise cam şişede su satışı yapılırken, naylon poşet yerine doğa dostu ambalajlar kullanılıyor.



Vodafone Türkiye, işe alım sürecinde de kağıtsız değerlendirme dönemini başlattı. İşe başlama süreçlerinde kağıtsız oryantasyon süreçleri organize ediliyor. Çalışanlar, dijital kartvizit uygulaması ile basılı kartvizit yerine elektronik kartvizit kullanıyor.



Toplam 16 bin 500 metrekare alana sahip olan Vodafone Türkiye Dijital Operasyon Merkezi, 2015 yılında Türkiye'de Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) Sertifikası'nın en üst seviyesi olan platin sertifika kriterlerine uygun olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk bina oldu.



LEED tarafından tavsiye edilen ve yurt dışında yaygın olarak kullanılan standartlara göre akıllı bina tasarımı yapılan merkezde, enerji ve su kullanımını azaltan, verimli kaynak kullanımı sağlayan ve hava kalitesini artıran yeşil bina stratejileri uygulanıyor.



Fotoselli batarya, susuz pisuvar, verimli rezervuar, sulama istemeyen peyzaj tasarımı sayesinde yılda yüzde 45 su tasarrufu sağlanırken, tasarruflu armatürler, LED lambalar sayesinde de aydınlatma enerjisinden yüzde 35 tasarruf elde ediliyor. Böylece yılda 3 bin hanenin elektrik ve su kullanım miktarı kadar tasarruf yapılıyor.



"Sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle çalışıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Vodafone Türkiye olarak, sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çevresel ayak izimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik proje ve programları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, İstanbul Küçükyalı'daki Dijital Operasyon Merkezi'mizin de Yeşil Ofis olması için çalışmalara başladık. Enerji, su, kağıt ve plastik tüketimi, geri dönüşüm gibi sürdürülebilirlik bakış açısının şirket kültürüne kazandırılması için düzenli iletişim ve faaliyetler gerçekleştirdik. 12 ay süren Yeşil Ofis Programı hazırlıklarının ardından WWF-Türkiye tarafından yapılan denetimler sonucu Dijital Operasyon Merkezi'miz Yeşil Ofis statüsü kazandı. Vodafone Türkiye olarak başlattığımız #YeşiliSevenKırmızı hareketi ile operasyonlarımızı doğaya ve insana saygılı yürütmeye devam edeceğiz."



WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de "Özellikle ofislerimizde basit alışkanlık değişikliklerinin ve ofis içi birtakım düzenlemelerin doğamıza büyük etkisi var. Vodafone'un ofislerinde tek kullanımlık plastikleri kaldırarak yılda 3 milyondan fazla plastik atık oluşumunun önüne geçmesi buna çok güzel bir örnek. Su kullanımından enerjiye, kağıttan plastiğe birçok alanda ofislerimizde alınacak önlemlerle gelişim fırsatları var. Ayrıca, bu önlemler ofislere tasarruf olarak da dönüyor. Bugün 80 ofise ulaşan Yeşil Ofis programımız büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.



WWF-Türkiye'nin insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını ve ekolojik ayak izini azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçası olan Yeşil Ofis Programı, karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yeşil Ofis Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendiriyor.

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