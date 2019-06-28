Türkiye'nin dış borç stoku 453 milyar dolar
11 dakika önce
Türkiye'nin, 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53
'nin, 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
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Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar
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