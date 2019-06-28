Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin dış borç stoku 453 milyar dolar
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Türkiye'nin dış borç stoku 453 milyar dolar

11 dakika önce

Türkiye'nin, 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'nin dış borç stoku 453 milyar dolar, System.String[]
Türkiye'nin, 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar, net dış borç stoku 277,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53 
31 mart, borç, türkiye, Ekonomi
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