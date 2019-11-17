Türkiye'nin dış politikası Başakşehir'de konuşuldu

Başakşehir Belediyesinin düzenlediği "Güncel Gelişmeler Ekseninde Türk Dış Politikası" panelinde son gelişmeler masaya yatırıldı. Yeni bir dünya düzeni kurulduğuna işaret eden gazeteci yazar Deniz Zeyrek, "Türkiye, bu düzende kendine bir yer buluyor" dedi.



Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen panele Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz, AK Parti Başakşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nurettin Gülümseyen ve çok sayıda Başakşehirli katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Erhan Öztürk'ün yaptığı panelde, gazeteci-yazarlar Deniz Zeyrek ile Mustafa Kartoğlu konuşmacı olarak yer aldı.



"Yeni bir dünya düzeni kuruluyor"



Panelde konuşan gazeteci-yazar Deniz Zeyrek, Türkiye'nin son çeyrek asrını gözlemlediğini belirterek, "Dış politikada iki seçeneğiniz vardır. ya akıntıya kapılıp gideceksiniz ya da akıntının yönünü değiştireceksiniz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın PYD/YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin için 'Mazlum Kobani' kod adını kullanmasını eleştiren Zeyrek, "Böylece onu ve eylemlerini de mazlumlaştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Zeyrek şöyle devam etti:



"Sınır ötesi operasyonlar bazı çevreler tarafından eleştiriliyor ancak kendi geleceğimiz açısından etrafımızda neler olup bittiği çok önemli. Sınırınızda 100 bin kişilik bir terör ordusu kurulursa bu şimdilik size bir zarar vermeyebilir ancak 5-10 yıl sonra o sınırlarınızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor, Türkiye de kendine bir yer buluyor."



"Cumhurbaşkanı söylenmesi gerekeni söyledi"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD ziyaretini yorumlayan Zeyrek, "Bu ziyareti de, Trump'ın yazdığı mektubun iade edilmesini de başarılı buluyorum. Cumhurbaşkanı'nın tercihi doğruydu. Yapılması gerekeni yaptı, söylenmesi gerekeni söyledi" değerlendirmesinde bulundu.



"Avrupa'nın mantolama sistemi değiliz"



Panelde söz alan gazeteci-yazar Mustafa Kartoğlu da, dış politikada eskiden Avrupa'nın mantolama sistemi gibi davranıldığını dile getirerek, "Artık öyle değil. Biz Avrupa'nın mantolama sistemi değiliz. YPG/PKK ile savaşıyoruz, 'Türkiye Kürtler'le savaşıyor' diyorlar. Trump da böyle söyledi. Ama bu asla doğru değil" ifadelerini kullandı.



Kartoğlu, şunları kaydetti:



"Dış politikamızın bize yansımalarından biri de göç. Şu an çevremizdeki birçok komşumuz Türkiyeli değil. O insanların ülkemize geliş sebeplerini de iyi anlamamız lazım. Hep 'ensar-muhacir' edebiyatı yapıyorduk ancak Allah insanı iddiasından vururmuş. Ne kadar 'ensar' olabildiğimizi ilk kez tartma fırsatımız oldu."



Konuşmacıların seyircilerin sorularını cevaplandırdığı panel, katılımcılara çiçek takdimi ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL