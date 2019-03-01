Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Doğal Gaz Tüketimi 2018'de Yüzde 8,28 Azaldı

Türkiye'nin Doğal Gaz Tüketimi 2018'de Yüzde 8,28 Azaldı

2 saat önce

Türkiye’nin doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı “2018 Aralık Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’de 2017’de 53 milyar 322 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye’nin doğal gaz tüketimi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 8,28 […]The post Türkiye’nin doğal gaz tüketimi 2018’de yüzde 8,28 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türkiye'nin Doğal Gaz Tüketimi 2018'de Yüzde 8,28 Azaldı, System.String[]
Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı "2018 Aralık Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de 2017'de 53 milyar 322 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalışla 48 milyar 907 milyon metreküpe indi.

Bu dönemde, doğal gaz ithalatı da yüzde 8,85 azalarak 55 milyar 249 milyon metreküpten 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:20 

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