Türkiye'nin Doğalgaz Tüketimi 2018'de Yüzde 6 Azaldı
16 dakika önce
Türkiye’nin doğalgaz tüketimi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyine geriledi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde geçen yılın ilk yarısında hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyretmesi nedeniyle düşüş yaşandı. Türkiye’de 2017’de tüketilen doğalgaz miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküple […]The post Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2018’de yüzde 6 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye
'nin doğalgaz tüketimi geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 6 azalarak yaklaşık 50 milyar metreküp düzeyine geriledi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
(BOTAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin doğalgaz tüketiminde geçen yılın ilk yarısında hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyretmesi nedeniyle düşüş yaşandı.
Türkiye'de 2017'de tüketilen doğalgaz miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküple ülke tarihindeki en yüksek seviye olarak hesaplandı. Geçen yıl Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketimi ise 2017'ye kıyasla yüzde 6 azalışla yaklaşık 50 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
Geçen yıl en çok doğalgaz tüketiminin gerçekleştiği ay 6 milyar 348 milyon 893 bin metreküple ocak oldu. En düşük doğalgaz tüketilen ay ise 2 milyar 848 milyon 986 bin metreküple haziran olarak kayıtlara geçti.
Ocak 2018'de aynı zamanda Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması nedeniyle doğalgaz ithalatında da rekor kırıldı. Ocak ayında doğal gaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:14
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