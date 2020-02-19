Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ve Libya mutabakatı Washington'da anlatıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, " Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili politikası milli bir politikadır. Meclis'teki tüm partiler bu politikayı desteklemektedir." dedi.

Türk Miras Vakfı'nın Washington'da düzenlediği "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Denizcilik Sınırları ve Enerji Konusundaki Dış Politikası" başlıklı paneline Erciyes ve Jamestown Vakfı Başkanı Glenn Howard konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki geçmişi ve Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda detaylı bir sunum yapan Erciyes, bölgede Türkiye ve KKTC'li Türklerin dışlandığı bir çözümün uygulanabilir olamayacağını vurguladı.

Türkiye ve Libya arasında Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik imzalanan mutabakat hakkında da dinleyicilere bilgi veren Erciyes, "Bu muhtıra ile çizilen sınırlar, Türkiye'nin kıta sahanlığını yansıtmaktadır. Ayrıca bu muhtıra sadece Türkiye'nin haklarını değil, Libya'nın da haklarını ve çıkarlarını korumaktadır. Libya'nın, Yunanistan'ın bölgedeki açık deniz eylemlerinden memnun olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Erciyes, KKTC'nin birçok ülke tarafından tanınmıyor olmasına rağmen, kimsenin Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki haklarını reddedemeyeceğini de söyledi.

"Kıbrıs Türklerinin haklarını sahada koruyoruz"

Öte yandan Erciyes, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk ve yabancı basın mensuplarıyla Büyükelçi Serdar Kılıç'ın da katıldığı bir başka toplantıda ise Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonla ilgili faaliyetleri anlattı.

Erciyes, Ankara'nın bu süreçteki tüm adımlarını uluslararası hukuktan doğan meşru adımlara dayalı olarak attığını belirterek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili politikası, milli bir politikadır. Meclis'teki tüm partiler bu politikayı desteklemektedir. 2 sondaj 2 tane de araştırma gemimiz Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki Türklerin haklarını sahada korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik ABD ve AB'den gelen bazı tepkilerle ilgili olarak da Erciyes, "Bu konuda Türkiye'yi suçlamak doğru değil. Yaptığımız şey kendi haklarımızı korumaktır. Hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Rumları kayıran tasarıları geleneksel yaklaşımına uymuyor"

Erciyes, ABD Kongresinde kabul edilen ve Doğu Akdeniz ile ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) kayıran bazı tasarıların ise ABD'nin ihtilaflı konulardaki geleneksel "nötr kalma" yaklaşımına uymadığını belirtti. Erciyes, söz konusu tasarılarda GKRY'ye silah ambargosunun kaldırılması gibi maddelerin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin yaptığı anlaşmanın da tescil işlemleri için BM'ye gönderildiğini hatırlatan Erciyes, "Bu anlaşmayı oradaki meşru hükümetle yaptık, sadece biz değil başka ülkeler de bu tür anlaşmaları yaptılar. Libya'da hangi hükümet iş başında olursa olsun anlaşma, Libya halkının yararınadır." dedi.