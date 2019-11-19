Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi - Son Dakika Dünya
Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi
6 saat önce
Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi.
Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi. Avrupa Birliği'nin 10 milyon euro katkı sağladığı çalışmalar kapsamında "Ağrı ilinde sınır bölgesinin fiziki olarak mayından arındırıldığı, arınan bölgelerin sosyoekonomik faaliyet ve insani sınır yönetimi için uygun hale getirildiği" ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:04
ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak