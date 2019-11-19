Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi
Son Dakika Dünya Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi

6 saat önce

Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi.

Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi, System.String[]

Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi. Avrupa Birliği'nin 10 milyon euro katkı sağladığı çalışmalar kapsamında "Ağrı ilinde sınır bölgesinin fiziki olarak mayından arındırıldığı, arınan bölgelerin sosyoekonomik faaliyet ve insani sınır yönetimi için uygun hale getirildiği" ifade edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz
İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]