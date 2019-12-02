Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi - Son Dakika Dünya
Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi
6 saat önce
Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi.
Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi. Avrupa Birliği'nin 10 milyon euro katkı sağladığı çalışmalar kapsamında "Ağrı ilinde sınır bölgesinin fiziki olarak mayından arındırıldığı, arınan bölgelerin sosyoekonomik faaliyet ve insani sınır yönetimi için uygun hale getirildiği" ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Ailelerden bebek bezi çağrısı: Ekonomik yük oluşturan yüzde 18'lik KDV indirilsin NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine