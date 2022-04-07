Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Katar'daki yabancı diplomatlara iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Katar'daki yabancı diplomatlara iftar verdi

07.04.2022 02:03
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Katar'daki yabancı diplomatlara iftar verdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, ramazan dolayısıyla Doha'da 95 ülke temsilcisinin katıldığı iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, ramazan dolayısıyla Doha'da 95 ülke temsilcisinin katıldığı iftar programı düzenledi.

Büyükelçi Mustafa Göksu'nun ev sahipliğindeki iftar programı Doha'daki Büyükelçilik binasında gerçekleştirildi.

İftara Katar'daki 95 ülkenin diplomatik temsilcileri büyükelçileri ile eşlerinin yanı sıra, BM ve UNESCO'dan temsilciler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu şunları söyledi:

"Buradaki herkes farklı din ve kültürlerden geliyor. Üzerimize düşen tüm adet ve gelenekleri saygı içinde bir araya getirmektir. Bizler ramazan ayında, insanlar arasında sosyal adetler ve karşılıklı ziyaretlerle güçlü aile ve arkadaşlık bağları kurulmasından dolayı gurur duyuyoruz. Ramazan, komşular, aile fertleri ve arkadaşlar arasındaki samimi ilişkileri güçlendiriyor."

Bu yılki ramazanda tüm dünyada barış ve refah görmeyi arzuladıklarını belirten Göksu, "Ümit ederiz ki Kovid-19, fakirlik, açlık ve tüm savaşlar son bulsun." ifadesini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Katar, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Katar'daki yabancı diplomatlara iftar verdi - Son Dakika


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