Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Katar'da meşaleli "Cumhuriyet" yürüyüşü - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Katar'da meşaleli "Cumhuriyet" yürüyüşü

12.10.2022 23:38

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş etkinliği düzenledi.

Meşaleli yürüyüş adıyla düzenlenen etkinlik başkent Doha'daki İslami İlimler Müzesi Bahçesinden başlayarak el-İlan alanında son buldu.

Katılımcılar, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını temsil eden 99 meşalenin yanı sıra Türk ve Katar bayraklarını taşıdı.

Yürüyüşe Doha'daki Türk toplumundan yüzlerce aile ve çocukları ile burada ikamet eden farklı milletlerden onlarca kişinin yanı sıra Katar'ın 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri ??arasında ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasında güvenlik amaçlı görev alan çok sayıda Türk polisi de katıldı.

Yürüyüşün ardından okul öğrencileri müzik ve halk oyunları gösterileri sergiledi. Etkinliğe Yunus Emre Enstitüsü ve Katar Türk Okulu da katkıda bulundu.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Emre Özkan, etkinliği kolaylaştıran ve insanları bir araya getiren kültürel etkinliklere katkı sağlayan Katar Devletine teşekkürlerini iletti.

Özkan, " Büyükelçilik, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik daha gerçekleştirecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Katar'da meşaleli 'Cumhuriyet' yürüyüşü - Son Dakika

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