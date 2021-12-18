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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı Açıklaması

18.12.2021 17:31
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı Açıklaması

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Katar'daki tarihi ve turistik bölgelere yer verildi.

Videoda Büyükelçi Göksu'nun Arapça mesajına yer verildi.

Göksu mesajında "Cömert Katar halkı bana kalplerini kapılarından önce açtı." dedi.

Katar'ın uluslararası arenada adından sıkça söz ettirdiğini ifade eden Türk Büyükelçi, "Barış şehri Doha, bugün siyasetin başkenti ve anlaşmazlıkların çözüm merkezi oldu." ifadesini kullandı.

Katar'ın atalarının mirasını ve kültürünü koruyarak aynı zamanda gelişmeye ve kalkınmaya devam ettiğini dile getiren Göksu şunları kaydetti:

"Yıllar geçse de biz, yine Katar ile yan yana, omuz omuza olacağız. Tıpkı birlikte tüm zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi, Türkiye, yakın müttefiki ve güvenilir ortağı Katar'ın daima yanında olacak. Bizler Katar'ın mutluluğunu paylaşıyor, başarılarına kalpten seviniyoruz. Bu vesileyle, şahsım ve Türk milleti adına, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin ve kardeş Katar halkının Milli Günü'nü yürekten kutluyor; Katar'a ve Katar halkına huzur, güven ve barış vermesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum."

Göksu ayrıca Katar'ın dünya kupası için göz alıcı bir organizasyonla Arap halklarını ve İslam dünyasını en iyi şekilde temsil etmesini temenni ettiğini bildirdi.

Katar - Türkiye ilişkileri, son 20 yılda ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanlarda önemli gelişmeler kat etti. Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Katar ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye, Arapça, Göksu, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Milli Günü'nü Arapça video mesajla kutladı Açıklaması - Son Dakika


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