Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda 280 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda 280 milyon dolara ulaştı

03.12.2020 11:01
Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda 280 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 280 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 280 milyon dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de üretilen domatesler 60 ülkede sofraları süsledi.

Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 260 milyon 300 bin dolardan 280 milyon dolara çıktı. Domates ihracatında ilk sırada yaş meyve sebze ihracatının geleneksel pazarı Rusya yer aldı. Bu ülkeye 56 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleşti. Rusya'yı 44 milyon dolarla Romanya ve 32 milyon 660 bin dolarla Ukrayna izledi.

Yıl sonu hedefi 300 milyon doları aşmak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yükseliş trendine girmesiyle meyve sebze ihracatında yeniden hareketlenme görüldüğünü söyledi.

Özellikle meyve ürünlerinde talebin arttığına değinen Uçak, ihracatta ağırlıklı talebin Avrupa ülkelerinden geldiğine değindi.

Domates ihracatında da yükselişin sürdüğünü belirten Uçak, "Türkiye, dünya genelinde önemli domates üreticilerinden. İhracatta da iyiyiz. 11 ayda 280 milyon dolara gelen domates ihracatında yıl sonunda 300 milyon doları aşarız." dedi.

"Rusya'ya kota kalkmalı"

Türkiye'de üretilen domatesin çok büyük bir kısmının Rusya'ya ihraç edildiğini dile getiren Uçak, iki ülke arasında domates ihracatı konusunda kotanın devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı 150 bin tonluk kotanın 8 Şubat'ta dolduğunu anımsatan Uçak, iki ülke bakanlıklarının yaptığı çalışma sonucu kotanın 50 bin ton daha artırılarak 200 bin tona çıkarıldığını ifade etti.

Kota artırımının ardından Türkiye'den ilk domateslerin 7 Mart'ta Rusya'ya giriş yaptığını belirten Uçak, "Şu anda 200 bin tonluk kotanın 198 bin 739 tonu doldu. Kış aylarında Rusya'nın talebi artıyor. İki ülke arasında görüşmeler devam ediyor. İnşallah kısa sürede kota kaldırılır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Domates, Rusya, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin domates ihracatı 11 ayda 280 milyon dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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