Türkiye'nin dondurulmuş patates üretiminin yüzde 85'i bu ilçeden karşılanıyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Kaymakamlığına atanan Osman Bilici'ye Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'yi gezdirerek bilgiler veren Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Türkiye'deki dondurulmuş patates üretiminin yüzde 85'inin Emirdağ OSB'den karşılandığını kaydetti.

Emirdağ OSB'yi yerinde inceleyen Kaymakam Osman Bilici'ye Emirdağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı olan Serkan Koyuncu, Emirdağ OSB Müdürü Oğuzhan Şamil Çil ve Emirdağ OSB Genişleme ve Kamulaştırma Sorumlusu Mehmet Serdar Lökçü eşlik etti. Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ OSB'ye yapılan yeni yer tahsisleri, yatırımlar, arıtma tesisi ve doğalgaz hakkında Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici'ye bir brifing sundu.

Daha sonra Emirdağ'da istihdam sayısına önemli katkı sağlayan dondurulmuş meyve ve sebze işleyen fabrika ile kültür mantarı üretim tesislerine ziyarette bulun heyet, üretim aşamalarını inceleyerek işletme sahiplerinden bilgiler aldı. Emirdağ Organize Sanayi Bölgesinde istihdamı ikiye katlayacak, genişleme ve kamulaştırma çalışmaları ile Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip dondurulmuş gıda fabrikası inşaatında incelemede bulunuldu.

"Dondurulmuş patates üretiminin yüzde 85'i Emirdağ OSB'den karşılanmaktadır"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Emirdağ Organize Sanayi Bölgemiz birçok il ile yarışabilecek seviyede yatırımcı çeken bir organize sanayi bölgesi oldu. Nazar değmesin, bölgemizde parmakla gösteriliyoruz ve Emirdağ'da yatırım yapmak isteyenler için yeni alanlar oluşturmaya başladık. Emirdağ OSB'yi tüm büyük şehirlerin tam orta noktasında olan ve mevcutta bulunan ve yapılmakta olan dondurulmuş gıda fabrikaları ile Türkiye'nin dondurulmuş gıdadaki en önemli yeri olmuştur. Birçok dondurulmuş sebze ve meyvenin üretilmesinin yanı sıra Türkiye'deki dondurulmuş patates üretiminin yüzde 85'i Emirdağ OSB'den karşılanmaktadır. Türkiye'deki dondurulmuş patatesin lideri Emirdağ Organize Sanayi Bölgemizdir" dedi.

"İlçenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yükünü omuzluyorlar"

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ise ziyaretle ilgili olarak; "Organize Sanayi Bölgesi sahasında yol, alt yapı ve faaliyette bulunan bazı işletmeleri yerinde inceledik. İlçemizin ve ülkemizin ekonomik yükünü omuzlarında taşıyan bu bölgedeki tüm faaliyetler heyecan verici, istihdamın oluşturulmasında büyük önem arz eden organize sanayi bölgesinin güçlendirilmesi ve daha fazla istihdam oluşturulması noktasında firmalara gerekli devlet ve kurum desteklerimizi sonuna kadar kullanacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR