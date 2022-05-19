Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

19.05.2022 08:06

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Silifke ilçesindeki limanın açığına geldi.

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak.

Şu anda "Cobalt Explorer" adını kullanan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

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Kaynak: AA

Taşucu Limanı, Türkiye, Mersin, Gemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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