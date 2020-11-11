Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar Bursaspor forması giyiyor

BURSA (İHA) – Altınordu Futbol Okulu'nun eski direktörü Aykut Turan ile Bucaspor'un eski sportif direktörü Özgür Gedik Bursaspor Futbol Okullarını tüm Türkiye'ye yaymak için harekete geçti. Bursaspor'a minik yetenekler yetiştirecek okul, aynı zamanda çok sayıda sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.

Altınordu Futbol Okulu'nun eski direktörü Aykut Turan ile Bucaspor'un eski sportif direktörü Özgür Gedik, Bursaspor'a minik yetenekleri kazandırmak için Türkiye'ye yayılan projeyi başlattı. Bursa'da 16 ayrı noktada 12 amatör takımla futbol okulu açan ekip, merkez koordinasyonuna Murat Şengül'ü baş antrenörlük görevine de Bekir Ozan Has'ı getirdi. Ekip, Türkiye genelinde de denetçi ve bölge sorumluluğu atayarak organizasyonun kontrollü ve sağlıklı ilerlemesi için kurumsal bir yapı oluşturdu.

Birçok sosyal projeye de imza atan ekip kültürel ve geleneksel hiç bir değeri atlamayarak özel günleri tüm Türkiye'de kutluyor. Şuanda güncel olarak yaklaşık 7 bin çocuğa ulaşan Bursaspor Futbol Okulu, futbolcu olmaları dışında değerlerine sahip çıkan vatandaşlık görevlerinin bilincinde olan ülkesine faydalı bireyler olmaları için çaba gösteriyor. İyi futbolculuktan önce iyi insan olmaları gerektiğini aşılayan organizasyon, büyük projelerle ses getirmeyi hedefliyor.

Türkiye genelinde 83 futbol okulu

Pandemi sürecinden hemen önce projeye başladıklarını ifade eden Aykut Turan, "Bursaspor Futbol Okulları projesiyle Bursaspor kültürünü ve yetiştiriciliğini tüm Türkiye'ye yaymaya çalıştık. Kısa zaman içerisinde daha önceden tanıdığımız, güvendiğimiz amatör takımlara okullarımızın temsilciliğini verdik. Uzun bir süre sahalarda çalışmalarımız başlamamış olsa da iç hizmet dönemi diyerek antrenör eğitimine ve kurumsal işleyişe yoğunlaştık. Bugün bursa merkezde 16, Türkiye genelinde 67 toplam da 83 futbol okulumuz ile iyi bir başlangıç yaptık. Geleceğimiz çocuklarımızı; nitelikli çocukları seven, belgeli ve pedagoji eğitimi almış yetiştirici antrenörlerimize emanet ediyoruz" dedi.

A takımda 25 Vakıfköylü

2020-2021 sezonu için futbol okulundan alt yapısına, oradan da A takıma çıkan 25 sporcunun olduğunu hatırlatan Aykut Turan, "Hem ülkemize oyuncu yetiştiriyoruz, hem de genç oyunculara verilen fırsat ve imkan ile onlara olan güvenimizi boşa çıkarmamış oluyoruz. Bursa merkezde Bursaspor'un değerleri olan, Bursaspor'a emek vermiş teknik adamlar ve kişiler ile çalışıyoruz. Yine Bursa merkez de temelini Bursa'nın amatör takımları ile atıyoruz. Futbol okullarımızı yetiştirici amatör takımlarına vererek hem piramidin tabanını oluşturuyor, amatör takımlara finansal bir kaynak sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz turnuva, kamp ve denetlemeler de ülke genelinde yaydığımız okullardaki doğal yetenekli, elit sporcularımızı akademiye kazandırıyoruz ve takibini yapıyoruz. Yılda iki sefer yaptığımız performans testleri ile minik timsahlarımızın gelişimini bilimsel veriler ile takip ediyoruz. Bursasor camiasına ülke genelin de taraftar kazandırıp mağaza gelirleriyle de katkı sağlıyoruz. Hedeflediğimiz ilk yıl da 10 bin sporcu ile en az 20 bin veliye Bursaspor kültürünü aşılamak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA