Türkiye'nin dört bir yanında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) milli sporcular ile birlikte saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.



Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu. Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Eryaman TOHM'da milli sporcular ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Bakan Kasapoğlu, "Tüm milletimizin, gençlerimiz ve sporcularımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Milli Mücadele'nin 101. yılı, atılan ilk adım ve yakılan ilk meşale sonrası o günden bu güne önümüze çıkan bütün engelleri bir bir aşmamızın ve bu aziz milletin ne kadar asil, ne kadar güçlü ve hiçbir zaman engellemez bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak gönüllerimiz bir olduğu müddetçe her türlü engeli aşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Milli Mücadele ruhuyla gençlerimiz ve sporcularımızla, milletimizin tüm fertleriyle güçlü yürüyüşümüzden hiçbir şüphemiz yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı bu vesileyle rahmet minnet be şükranla anıyorum" dedi. - ANKARA