Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin dört bir yanından gelen kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi verildi
Son Dakika Yaşam Türkiye'nin dört bir yanından gelen kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi verildi - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi verildi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı hizmet içi programı kapsamında Eskişehir'de kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi verildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı hizmet içi programı kapsamında Eskişehir'de kontrol görevlilerine Numune Alma Eğitimi düzenlendi.


Gerçekleşen eğitime çeşitli illerden gelen toplam 49 kontrol görevlisi personel katılım gösterdi. Programda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, eğitim ile numune alımı sırasında yapılan hataların en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi. Sever, "Alınan numunelerin bakanlığımızın yetkili laboratuvarlarında muayene ve analizi yapılmaktadır. Söz konusu eğitim ile numune alma sırasında dikkat edilecek hususların katılımcılarla paylaşılarak birlikteliğin sağlanması ve numune alımı sırasında yapılan hataların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitime Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olmasından ve Bakanlık adına eğitimin ilimizde düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah eğitim sonunda görev yerlerinize numune alma konusunda bilgilerinizi arttırmış olarak döneceksiniz. Eğitimin ilimiz ve ülkemiz adına faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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