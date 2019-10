Türkiye'nin dört bir yanını gezip yöresel lezzetleri tanıtıyorlar

AĞRI - Türkiye'nin 81 ilinden bir araya gelen 81 esnaf, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak, yöresel lezzetleri ve ürünleri tanıtıyor

Türkiye'nin 81 ilini gezen esnaf gurubu gittikleri illerde "Yöresel Ürün Festivali" adı ile stantlar kurarak bir yandan para kazanmaya çalışırken bir yandan da bulundukları illerin yöresel ürünlerinin tanıtımına katkı sunuyor.

Esnaf gurubunun bu seferki durağı olan Ağrı'da, Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı bahçesinde kurulan stantlarda, Ağrı Balı, Malatya Kayısısı, Elazığ Orciği, Giresun Fındığı, Afyon Sucuğu, Erzincan Tulum Peyniri, Siirt fıstığı, Trabzon peyniri, Urfa'nın baharat çeşitleri gibi pek çok yöresel ürün ziyaretçilere tattırılarak satışa sunuldu. Esnaf gurubunu organize eden Ensari Kaya, düzenlenen organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ili ile yaklaşık 684 ilçesinde Yöresel Ürünler Festivalleri düzenlediklerini söyledi. Düzenledikleri Yöresel Ürünler Festivallerinde satışa sundukları ürünlerin tamamının doğal ve organik olduğunu belirten Kaya aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtımına da katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

'Festivalde satılan ürünlerin hepsi organik'

Satışa sunulan ürünlerin ayrıca Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının onayından geçtiğini kaydeden Kaya: " Bu festivallerde satılan ürünlerin tamamı doğal ürünler. Çoğu el emeği ürünler. Fabrikasyon ürün neredeyse yok. Tamamı Tarım ve sağlık Bakanlıklarının onayından geçerek, satışa sunulan ürünler. Biz üç yıldır bu organizasyonlarımız kapsamında Ağrı'ya geliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Satın almak için gelemeseler bile her yöreye ait ürünleri tanımaları açısından da gelebilirler. En azından tatlarına baksınlar. Her hangi bir ücret talep etmiyoruz. Ağrı'dan sonra Iğdır, Muş Van, Siirt gibi diğer illerimize gideceğiz. Türkiye'nin 81 İlinden 81 esnafla 81 il ve 686 ilçeyi dolaştık şimdiye kadar. Dolaşmaya da devam ediyoruz. Şu ana kadar da gittiğimiz her yerde de çok iyi karşılandık. Bu festivallerdeki temel amacımız, ülkemizin farklı yörelerine ait doğal ve has ürünleri tanıtmak" ifadelerini kullandı.

Yöresel Ürünler festivali organizasyonuna bu yıl Ağrı'dan katılan ve Ağrı'ya özgü bal satan esnaf Mehmet Aslan ise, düzenlenen organizasyonun yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sunduğunu ifade ederek: " Bu organizasyona bu yıl dahil oldum. Bura da kendi yerli üretimimiz olan ve tamamen doğal Ağrı Balını hem tanıtıyorum hem de satıyorum. Bura da Türkiye'nin 81 ilinden hiç tatmadığımız ürünleri bulmak mümkün. Bizim içinde ayrıca güzel bir şey. Bu sadece Ağrı için değil tüm Türkiye için iyi bir organizasyon. Bu yönü ile vatandaşlarımızın festival alanına uğramasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.