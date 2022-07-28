FINDIKTA, 65 LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu ve bu yıl 307 bin ton ürünün ihraç edilerek 1 milyar 810 milyon dolar girdi sağlanan fındıkta gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ordu'da hafta sonu açıklanması beklenen taban fiyata çevrildi. Bahçelerinde hasat için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler geçen yıl Levant kalite için 26 lira 50 kuruş, Giresun kalite için 27 lira taban fiyat açıklanan fındığın bu yıl en az 65 lira olmasını istedi. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyüp Erdem ise fındık taban fiyatının en az 50 lira üzeri olmasını beklediklerini açıkladı.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve tarımda tek başına en fazla döviz girdisi sağlayan fındıkta hasat dönemine sayılı günler kala fındık fiyatının açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıklamak için hafta sonu gerçekleştireceği Ordu ziyaretini işaret etti. Bahçelerinde hasat için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler geçen yıl Levant kalite için 26 lira 50 kuruş, Giresun kalite için 27 lira taban fiyat açıklanan fındığın bu yıl en az 65 lira olmasını istedi.

'BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK BİR RAKAM OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Açıklanacak olan fiyatın gelecek dönemlerde fındık üretimini de etkileyeceğini belirten Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 'Geçen yıl cumhurbaşkanımız fındık üreticisini mağdur etmemişti. Son derece güzel bir fiyatla üreticiyi onure etmişti. Zannediyorum bu sezon da enflasyona üreticiyi ezdirmeyecek ve güzel bir rakam açıklayacak. Açıklanacak olan fiyatla fındık üretiminin sonraki yıllarda artışına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz fındık üreticilerinin beklentilerini karşılayacak bir rakam olacağına inanıyoruz. Fındık fiyatının en az 50 lira olacağını düşünüyorum' dedi.

'FINDIĞIN ÜRETİM MALİYETİ ARTTI'

Fındık üreticisi Esen Tonyalı fındık üretiminin maliyetinin arttığını belirterek, 'Geçen yıl 23 ile 25 lira arasında verdik fındığımızı. Bu yıl en az 65 lira olarak fındığı bekliyoruz. Her şeyin fiyatı geçen yıla göre 3 kat zamlandı. Fındığın maliyeti de arttı. Fındığın temizlenmesi, fındığın bakımı, ilaçlanması derken bu fiyatı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Ordu'ya gelecekmiş. Umarım beklentilerimizi karşılayacak olan bir fiyat açıklar. Cumhurbaşkanımızın üreticiyi mağdur etmeyeceğine inanıyorum' diye konuştu.

'FINDIĞIN DEĞERİNİ GÖRMESİ GEREKİYOR Kİ ÜRETİCİ DE FINDIĞA KÜSMESİN'

Fındık üreticisi Süleyman Keleş ise, 'Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz fındıktan hiçbir gelirimiz olmadı. Aldığımızı fındığın peşine harcadık. Fındığın gübresine, bakımına verdik. 30 liraya aldığımız gübre bu yıl 200 lira oldu. Komşularımın çoğu fındığına gübre atamadı. Bu yıl rekolte iyi ama kalite nasıl onu bilemiyorum. Geçen yıl toplam 200 liraya fındığın altını biçtirmiştim. Bu yıl ise bin liraya biçtirdim. 70 lira olursa fındığın fiyatı belki vatandaşın cebinde birkaç kuruş kalır. Fındık ülkenin en fazla döviz getiren tarım ürünü. Değerini görmesi gerekiyor ki üretici de fındığa küsmesin' şeklinde konuştu.