Türkiye'nin dünyaya açılan organik markası şimdi de Ankara'da

Organik ürünler üzerinde faaliyet gösteren marka Hollanda, Almanya, İspanya, Katar, Kuveyt ve Irak'tan sonra şimdi 'de Türkiye'de yerini aldı. Marka ürün portföyünde, bakliyat, baharat, kuruyemiş, kuru meyve, içecek, yağ çeşitleri, salça, zeytin gibi mutfakta ihtiyaç duyulan sertifikalı organik ürünler bulunuyor. Aynı zamanda marka kiokslarında organik sertifikalı kozmetik ve günlük yaşantımızda ihtiyaç duyduğumuz daha pek çok şeyi bulmamız için yol gösteriyor.

EN DEĞERLİSİ SAĞLIĞINIZ

Organik ürünler içeren markanın ayırıcı özelliği en değerlisi sağlığınız sözüyle hareket etmesidir. Tüm ürünlerini Avrupa Birliğine, ABD ve Türkiye organik sertifikası ile müşterilerine sunmaktadır.

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ORGANİK SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ

Markanın yönetim kurulu başkanı Cahit Tuz, yaptığı değerlendirmede ''öncelikli hedeflerinin yediden yetmişe toplumun her kesimine organik ürünlerin önemini, sağlıkla ilişkisini ve neden organik ürünleri tüketmemiz gerektiği bilincini aktarmak'' olduğunu söyledi. 2019'da AB ülkelerince karara bağlanan Green Deal anlaşmasına değinen Tuz, ''AB ülkelerinin bu anlaşmaya göre, 2030 yılında gıda tüketimlerinin %25'inin organik yapma kararı aldıklarını söyleyerek organik sektörünün dünyadaki gelişimine'' işaret etti.

Bu kararın organik sektör için 2030 yılına kadar yüzde yüz büyüme anlamına geldiğini vurgulayan Tuz, ''pandemi süreciyle beraber araştırmaların tüm dünya devletleri ve halkların sağlıklı tüketime yöneldiğini gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

BİZDE HER ŞEY GERÇEK TADINDA

Uluslararası kalite ödüllerince yılın en iyi organik gıda markası seçilen marka Türkiye'nin organik gıda sektöründe dünyaya açılan penceresi durumunda. ''Bizde her şey gerçek tadında'' mottosuyla Anadolu'nun her tarafında ürettirdiği organik sertifikalı ürünleri dünya pazarına sunuyor. Öte yandan

Marka Türkiye'deki yatırımlarına Ankara'dan sonra İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere pek çok noktada devam edecektir.