Yerli ve milli e-posta'nın kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

–Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail'in kullanıcı sayısının 1 milyonu aştığı duyuruldu. Turkcell yaptığı açıklamada kullanıcıların verilerini Türkiye 'deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail'in, hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmeti sunduğuna dikkat çekti.

Turkcell, Türkiye'den 7/24 kesintisiz hizmet verdiğini belirttiği ve Turkcell veri merkezleri ile güvenli e-posta hizmeti sunduğuna dikkat çektiği YaaniMail'in kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl sonunda kullanıma açılan YaaniMail'in, kullanıcı verilerini yurt içinde güvenle sakladığına vurgu yapıldı. Turkcell, "Bireylere @yaani.com uzantılı ücretsiz e-posta hizmeti sağlayan YaaniMail kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor. Turkcell'li olmayanların da yararlanabildiği YaaniMail ile e-postalara her yerden hızlıca erişmek, yüksek performans ile e-posta göndermek ve aranan e-postalara kolayca ulaşmak mümkün. Web ve mobil uygulamalarının sade tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sunan YaaniMail yüksek teknolojik altyapısı ile spam ve virüslere karşı da koruma sağlıyor." bilgisini paylaştı.

ATAÇ TANSUĞ: YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERİMİZLE KULLANICILARIMIZIN YANINDAYIZ

Turkcell'in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında veri güvenliğinin geldiğini belirtti. Tansuğ, "Turkcell'de önceliğimiz her zaman, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de müşterilerimizin taleplerinin en başında geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye'de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

KURUMSAL KULLANICILARA DA HİZMET SUNULUYOR

Turkcell, YaaniMail ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kurumsal kullanıcılar da şirket adı uzantısını kullanarak YaaniMail'in sunduğu güvenli, hızlı ve gelişmiş e-posta hizmetlerinden kolayca yararlanabiliyor. Kurumların en çok ihtiyaç duyduğu yasal metin, imza, feragatname gibi araçları ücretsiz sunan YaaniMail kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. YaaniMail Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor. Tüm bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde destek ekipleri Turkcell kalitesiyle 7/24 hizmet sunuyor. YaaniMail Kurumsal hakkında detaylı bilgilere https://kurumsal.yaanimail.com sayfasından ulaşılabiliyor." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul