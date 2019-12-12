Türkiye'nin efsane okulu GKV, Kurtuluş Kupasını kazandı - Son Dakika
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Türkiye'nin efsane okulu GKV, Kurtuluş Kupasını kazandı

6 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası 7.

Türkiye'nin efsane okulu GKV, Kurtuluş Kupasını kazandı, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımı finalde karşılaştığı Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesini 72-30'luk farklı bir skorla yenerek namağlup şampiyon oldu. Kurtuluş Kupası Şampiyonu GKV Özel Liseleri erkek basketbol takımı sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaşırken bir kez daha şampiyon olmanın keyfini yaşadılar.


Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Liseler Arası Basketbol Kurtuluş Kupası Şampiyonasında Türkiye'nin efsane okulu ve efsane takımı GKV Özel Liseleri Basketbol Takımı şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. 26 lisenin yarıştığı şampiyonada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımı namağlup unvanla finale yükselerek finalde Vehbi Dinçerler Fen Lisesiyle karşılaştı. Maçı büyük bir üstünlükle tamamlayan GKV Özel Lisesi Erkek Basketbol Takımı 72-30'luk skorla şampiyonluk ipini bir kez daha göğüsledi.


Düzenlenen ödül töreninde şampiyon takımın kupasını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan verdi. Şampiyon takımı kutlayan Ermeydan şampiyona süresince gösterdikleri üstün başarılardan dolayı bütün sporculara teşekkür etti. Final maçını yakından takip eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir'de şampiyon ekibi kutlayarak başarılar dilediler.


Başarının bir tesadüf olmadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyemizin düzenlediği Liseler Arası Basketbol Kurtuluş Kupasında okullarımız bir kez daha şampiyonluk kupasını kurumumuza kazandırarak bizleri onurlandırmıştır. Emeği geçen başta teknik direktörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Ebru Akgül ve Murat Tarhan olmak üzere bizlere şampiyonluk heyecanını yaşatan bütün sporcularımızı, desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen velilerimizi ve GKV ailemizi kutluyorum. Bu anlamlı kupa okullarımızın başarı köşesinde adına uygun bir şekilde yerini alacaktır" dedi.


"Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyoruz"


Okul sporlarında Şehitkamil Belediyesinin önemli başarılara imza atarak okullar arası turnuvalar ve şampiyonalarla kurumları birbirlerine yaklaştırmayı başardığını ve küçük yaşta çocukların sporla tanışmasında önemli adımlar attığını da sözlerine ekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ettiklerini de ifade etti.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımında Osman Uncuoğlu, Emre Arslantaş, Emre Eratılgan, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Arda Akgül, Eyüp Murat Kılıç, Atakan Berdan, Ali Başar Canbolat, Arda Karagülle, Doğukan Navdar, Ege Boyunsuz, Berkay Dural ve Atakan Berdan görev alırken takımı şampiyonaya basketbol antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler hazırladı. Şampiyonluk maçı süresince arkadaşlarını yalnız bırakmayan GKV Özel Liseleri öğrencileri tribünlerden sürekli tezahürat yaparak arkadaşlarına moral verdi. Şampiyonluk kupasını alan sporcular sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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