Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklenen düzeyde olmamasını fırsatçılık ekonomisine bağlayan ASKON Genel Başkanı Orhan, fırsatçılık ekonomisinin gündemimizden düşmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında otomotive ve çimento sektöründe borç geri ödemelerinde sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunan Aydın, 15 Temmuz'a ilişkin açıklamasında da,'Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap Güçlü Türkiye olacaktır' dedi. ABD ABD Senatosun Başkan Donald Trump'a, Rus S-400 hava savunma sistemini aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulama ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarma çağrısının Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahaledir yorumunda bulunan Başkan Aydın, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini de S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinden hemen sonra yapılan bu not düşürme tamamen objektif kriterlerden uzak ve siyasi bir not düşürmedir açıklamasında bulundu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın açıkladığı rapordan bazı satır başları şöyle;

ÖTV indiriminin uzatılmaması Temmuz TÜFE enflasyonu üzerinde baskıya işaret ediyor

ÖTV indirimlerinin uzatılmaması, başlıca gider kalemlerinden olan elektrik, çay ve şeker fiyatlarında uygulanan artışlar Temmuz'da TÜFE enflasyonu üzerinde yukarı yönlü bir baskıya işaret ediyor. Öte yandan endeksteki yükseliş, Türk Lirasının reel olarak değer kazandığını, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını göstermektedir.

Haziran ayında dikkatlerimizi çeken bir konu da Hazine nakit dengesi oldu. Hazine nakit dengesi, Haziran'da 11 milyar TL açık verdi. Böylece, Ocak-Haziran döneminde nakit açığı 77,9 milyar TL'ye ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Hazine nakit açığı 38,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti.

Otomotiv ve Çimento Sektörüne Borç Geri Ödemelerinde Sıkıntılar Yaşanabilir

Bunlardan ilki otomotiv sektörü. Otomotiv Sektörünün iç pazarda geçen senenin aynı dönemine göre %16,4 oranında gerilediğini gördük. Mayıs 2018'den bu yana iç pazarda ilk kez %20'nin altına indi. Ne var ki, bu daralmaya bir kötü haber daha eklendi. ÖTV indirimi sona erdi ve otomotiv fiyatları pazarının daralmasına rağmen arttı. Bu da otomotiv sektörünü sıkıntılı günlerin beklediğine işaret ediyor. Yıl sonu itibarıyla sektörün %35'ler dolayında bir daralma yaşayacağını öngörmekteyiz.

Bir diğer ürünümüz de çimento. Özellikle inşaat sektöründeki daralma ile birlikte yurtiçi satışlarında büyük gerileme yaşayan çimento sektörümüz, yurt dışına yönelmekte. İlk 4 ayda yüzde 41'lik bir daralmayı bu sektörde gördük. Borç geri ödemelerinde sıkıntılar yaşanacağını öngördüğümüz bu sektörde üretim de yüzde 33 seviyelerinde geriledi. Ne var ki iç piyasalarda yaşanan bu gerileme sektörü dış piyasaya yönlendirdi ve yılın ilk yarısında çimento ihracatı yüzde 46 oranında arttı.

Fırsatçılık Ekonomisi Gündemimizden Düşmeli

2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda 'fırsatçılık' kavramının etkisini gözlemlediğimizi belirtebiliriz. Ne var ki bu tabir son dönemlerde ülke ekonomimizin bir parçası oldu. Yaz sezonunun gelmesi, düğün sezonu ve turizmin canlanması ile birlikte bu sektörlere ilişkin harcama kalemlerinde fahiş oranlarda artışlar gördük. Oysa ki bizim kültürümüz asla buna müsaade etmemeli. Bir türlü bu fırsatçıların önü alınamıyor ve olan tüketiciye oluyor.Turizm bölgelerinde fahiş fiyatlara ziyadesi ile rastlamaktayız. Atalarımız ne ekersen onu biçersin demişlerdir. Ben sektörün temsilcilerine buradan seslenerek kendilerini vicdanlı olmaya davet ediyorum. Fırsatçılık ekonomisi biran önce gündemimizden düşmeli. Serbest piyasa ekonomisi de bir yere kadar lütfen elinizi vicdanınıza koyun.

Trabzon Cazibe Merkezi Programına Alınmayı Hakediyor

İhracatçı firmaların kanuni merkezleri bazında Trabzon ilimizin ilk 6 ayda yapmış olduğu ihracat tutarı 510 milyon dolardır.Geçen yıl Haziran 2018 itibarıyla ilk 6 ayda bu rakam 475 milyon dolar civarındaydı. Yani bu yıl ilk 6 ayda geçen yıla oranla Trabzon ilimiz artı değerde ihracata sahip.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ramazan ayında Trabzon ilimizde de ihracat rakamlarının düşük olduğunu gözlemlemekteyiz.

Geçen yıl 70-80 milyon dolar aylık ortalamaya sahip Trabzon ihracatı bu yıl 80-90 milyon dolar aylık ortalama ile bir seyre sahip.

Trabzon dış ticaretine ilişkin bir başarı hikâyesine de ayrıca parantez açmak gerek. Bir çoğumuzun yerini dahi bilmediği aralarında Barbados, Belize gibi ülkelerin de yer aldığı değişik ülkelere ihracat yapmaktadır. 18 ilin yer aldığı Karadeniz bölgesi ihracatının dörtte biri de Trabzon ilimizden yapılmaktadır. Ha keza Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan ticaretin de yüzde 62'si Trabzon ilimizden gerçekleştirilmektedir. Trabzon bu verilerle tüm takdirleri hak etmektedir.

Her geçen gün ürün çeşitliliğini arttıran, dış ticaret ve sanayi yatırımlarının tamamlanması ile bu alanlarda merkez olacak Trabzon ili cazibe merkezi kapsamına sokulmayı ziyadesi ile hak ediyor. Bu durumun gerçekleşmesi ile birlikte Trabzon ve civarı istihdam noktasında büyük artışlar gösterecek ve bölge ihracatı da daha yüksek seviyelere ulaşacaktır.

Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap Güçlü Türkiye olacaktır

15 Temmuz'da hain FETÖ yapılanması öncülüğünde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin mevcut siyasi istikrarın yanı sıra diğer bir hedefi de 13 yıldır sürekli istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye ekonomisiydi. Öyle ki Türkiye ekonomik büyüme performansı, artan refah seviyesi, özellikle dış yatırımlar için cazibe merkezi olmasıyla sürekli yükselen bir grafik çiziyordu.

Ne var ki darbe teşebbüsü sonrası yerinde alınan kararlarla darbenin ekonomiye etkileri zayıflatılmaya çalışılsa da, Türkiye aleyhine bu durumu fırsata çevirmeye çalışan zihniyetler tarafından ülkemiz aleyhinde bulunulan kara propagandalar ile darbe teşebbüsünün ekonomimize belirli bir oranda etkisi olmuş, ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile 20 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamıştır

Her ortamda her platformda bu alçakların emellerini, işledikleri cinayetleri dile getirmeliyiz. Eli kanlı bu zihniyetler ile mücadelemiz minnettarlık duyduğumuz kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ile artarak devam etmelidir. Bu alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar beyhude bir uğraş ve büyük bir hainlik içendedirler. Bu nedenle darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap Güçlü Türkiye olacaktır. Bizler ve sizler bunun için varız. Bunu asla ve asla unutmayalım.

Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahaledir

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu ile Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkan ve kıdemli üyelerinden oluşan dört senatörün ABD Başkanı Turmp'a S-400'ler konusunda Türkiye'ye ambargo ve F-35 programından çıkarma çağrısını ilişkin, ''Bu çağrı tamamen Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahaledir. Demokratik yasalarla yönetildiğini iddia eden bir ülke senatosuna bu talep hiç yakışmamaktadır. Türkiye bağımsız bir ülke ve ülke savunması için gereken kararlarını da bu bağlamda alabilecek bir iradeye sahiptir. ABD senatosunu ve ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'nin almış olduğu bu kararına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz.'' dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin 'BB'olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürmesini de değerlendiren Başkan Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

Bu sözde kredi derecelendirme kuruluşunu artık çok iyi tanıyoruz. Objektif kriterlerden uzak sürekli siyasi değerlendirmelerde bulunuyor. Not düşürmesinin zamanlaması ve gerekçeleri de amacının ne olduğunu ortaya koyuyor. Fitch'in vermiş olduğu kararlar tartışmaya açık kararlardır. Bu nedenle yatırımcılar da artık Fitch'in vermiş olduğu notlara pek fazla itibar etmiyor. Bu nedenle Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan yatırımcıların bu not düşürmeyi dikkate almayacakları kanaati içerisindeyiz.

ASKON tarafından Trabzon'da düzenlenen Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplatısı'nın 6.sına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve iş dünyası temsilcileri katıldı.