TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor - Son Dakika

Edirne'ye bağlı Kemalköy'de üç kardeşin dedelerinden öğrendiği yöntemle yaptığı ekmek ilgi görüyor.

Dedeleri merhum Ahmet Çakıcı'dan öğrendikleri tarifi uygulayan Cihan, İshak ve Hamdi Çakıcı kardeşler, "Kemalköy ekmeği" olarak ünlenen ekmeği geleneksel olarak üretime devam ediyor.

Un, su ve 40 yıldır devam ettirilen ekşi mayayla yapılan ve odun ateşinde pişirilen ekmek, hem köy halkından hem de Trakya'da yaşayanlardan rağbet görüyor.

Hazırlanması ve pişirilmesi 1 gün süren ve tavaların içerisine konulan hamurun pişirilmesiyle hazır hale getirilen ekmek, 10 saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek poşetlere konulup tüketime hazırlanıyor.

Ağırlığı 1 kilogram olan ekmek, buzdolabında bozulmadan 1 ay muhafaza edilebiliyor.

"Eski usul yöntemlerle bu işi devam ettiriyoruz"

Hamdi Çakıcı, AA muhabirine, dedelerinin başlattığı fırıncılık mesleğini devam ettirdiklerini söyledi.

Köydeki fırının yaklaşık yarım asırdır faaliyette olduğunu belirten Çakıcı, "Dedemiz zamanında burayı açtı. Biz de üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Ata yadigarı olan kendimize ait ekşi mayayla ekmeğimizi yapıyoruz. Mayayı çoğaltıp bir sonraki günün hamurunun mayasını aktarım yaparak 40 yıldır ata mayasıyla sürdürüyoruz. Birçok işi elle yapıyoruz. Diğer fırınlarda makineler ve aletler var ancak biz geleneksel, eski usul yöntemlerle bu işi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Dedesi merhum Ahmet Çakıcı'nın kendilerine bu işi öğreterek güzel bir miras bıraktığını anlatan Çakıcı, "Sevilen ve aranan bir ekmek yapıyoruz. Çok sayıda müşterimiz var. Müşterilerimiz de bundan çok memnun. Köyümüzden şehir içine, fabrikalara ve birçok işletmeye geleneksel köy ekmeği servisimiz var." dedi.

"Köy yerinde fırın mı yapılır, herkes evinde ekmek yapıyor" demişler

Cihan Çakıcı da dedesinin köyde fırın kurmaya karar verdiğinde "Köy yerinde fırın mı yapılır, herkes evinde ekmek yapıyor" diye tenkit edildiğini anlattı.

Dedesinin cesaretiyle ekmek üretiminde iyi bir noktaya geldiklerini aktaran Çakıcı, şöyle devam etti:

"Bu fikre rağmen dedem, büyük bir cesaretle fırını inşa ediyor. Bu şekilde devam ediyor ekmeği kendi yaptığı doğal mayayla üretiyor. Köy sakinleri, Kemalköy ekmeğine alışmış. Tadını o kadar beğeniyorlar ki köylüler ekmeğini fırından alarak evinde yapmamaya başlıyor artık. Yıllar geçtikçe ekmeğimiz ünleniyor. Biz de dedemizden öğrendiğimiz ekmek yapımını devam ettiriyoruz. Birçok yere ekmeğimizi gönderiyoruz."

İshak Çakıcı da Kemalköy ekmeğinin tamamen doğal ve katkısız olduğunu dile getirdi.