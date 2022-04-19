TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor

19.04.2022 11:06

Edirne'ye bağlı Kemalköy'de üç kardeşin dedelerinden öğrendiği yöntemle yaptığı ekmek ilgi görüyor.

Edirne'ye bağlı Kemalköy'de üç kardeşin dedelerinden öğrendiği yöntemle yaptığı ekmek ilgi görüyor.

Dedeleri merhum Ahmet Çakıcı'dan öğrendikleri tarifi uygulayan Cihan, İshak ve Hamdi Çakıcı kardeşler, "Kemalköy ekmeği" olarak ünlenen ekmeği geleneksel olarak üretime devam ediyor.

Un, su ve 40 yıldır devam ettirilen ekşi mayayla yapılan ve odun ateşinde pişirilen ekmek, hem köy halkından hem de Trakya'da yaşayanlardan rağbet görüyor.

Hazırlanması ve pişirilmesi 1 gün süren ve tavaların içerisine konulan hamurun pişirilmesiyle hazır hale getirilen ekmek, 10 saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek poşetlere konulup tüketime hazırlanıyor.

Ağırlığı 1 kilogram olan ekmek, buzdolabında bozulmadan 1 ay muhafaza edilebiliyor.

"Eski usul yöntemlerle bu işi devam ettiriyoruz"

Hamdi Çakıcı, AA muhabirine, dedelerinin başlattığı fırıncılık mesleğini devam ettirdiklerini söyledi.

Köydeki fırının yaklaşık yarım asırdır faaliyette olduğunu belirten Çakıcı, "Dedemiz zamanında burayı açtı. Biz de üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Ata yadigarı olan kendimize ait ekşi mayayla ekmeğimizi yapıyoruz. Mayayı çoğaltıp bir sonraki günün hamurunun mayasını aktarım yaparak 40 yıldır ata mayasıyla sürdürüyoruz. Birçok işi elle yapıyoruz. Diğer fırınlarda makineler ve aletler var ancak biz geleneksel, eski usul yöntemlerle bu işi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Dedesi merhum Ahmet Çakıcı'nın kendilerine bu işi öğreterek güzel bir miras bıraktığını anlatan Çakıcı, "Sevilen ve aranan bir ekmek yapıyoruz. Çok sayıda müşterimiz var. Müşterilerimiz de bundan çok memnun. Köyümüzden şehir içine, fabrikalara ve birçok işletmeye geleneksel köy ekmeği servisimiz var." dedi.

"Köy yerinde fırın mı yapılır, herkes evinde ekmek yapıyor" demişler

Cihan Çakıcı da dedesinin köyde fırın kurmaya karar verdiğinde "Köy yerinde fırın mı yapılır, herkes evinde ekmek yapıyor" diye tenkit edildiğini anlattı.

Dedesinin cesaretiyle ekmek üretiminde iyi bir noktaya geldiklerini aktaran Çakıcı, şöyle devam etti:

"Bu fikre rağmen dedem, büyük bir cesaretle fırını inşa ediyor. Bu şekilde devam ediyor ekmeği kendi yaptığı doğal mayayla üretiyor. Köy sakinleri, Kemalköy ekmeğine alışmış. Tadını o kadar beğeniyorlar ki köylüler ekmeğini fırından alarak evinde yapmamaya başlıyor artık. Yıllar geçtikçe ekmeğimiz ünleniyor. Biz de dedemizden öğrendiğimiz ekmek yapımını devam ettiriyoruz. Birçok yere ekmeğimizi gönderiyoruz."

İshak Çakıcı da Kemalköy ekmeğinin tamamen doğal ve katkısız olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor

YORUMLAR
500
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Söke'nin tescilli lezzeti 'tatlı maya ekmeği' TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Söke'nin tescilli lezzeti 'tatlı maya ekmeği' TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan 'Karahüyük ekmeği' son fırında pişiyor TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan 'Karahüyük ekmeği' son fırında pişiyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Ata mirası mayayla yapılan Kemalköy ekmeği üç kardeşin fırınından çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement